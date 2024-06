L'Autonomia differenziata è legge, video delle bandiere padane sventolate dai deputati della Lega alla Camera

Una giornata storica. Così Matteo Salvini, mercoledì 19 giugno, ha sottolineato l’importanza della conversione in legge dell’Autonomia differenziata, già bandiera della Lega Nord. E, a proposito di bandiere, i deputati dal Carroccio hanno festeggiato alla Camera sventolando quelle padane, dell’indipendentismo, in risposta al Tricolore mostrato dall’opposizione durante la discussione del ddl.

Dopo la conversione del ddl in legge, i deputati della Lega hanno esultato alla Camera.

Lo hanno fatto sventolando le bandiere padane, come mostrato dal leader di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli in un video. Quest’ultimo ha poi diramato una nota ufficiale contro il Carroccio:

“Atteggiamento oltraggioso (…). L’altro giorno hanno fischiato e picchiato chi mostrava la bandiera d’Italia. Oggi sono venuti in aula con le bandiere dell’indipendentismo padano per festeggiare il mercimonio tra Meloni e Salvini: autonomia differenziata in cambio del premierato. Quello che è accaduto stamattina è un oltraggio alla storia della Repubblica Italiana. Ma la storia d’Italia non può essere messa in vendita e, dopo la bellissima piazza di ieri, continuerà la mobilitazione delle italiane e degli italiani per difendere l’unità del Paese, la democrazia e la nostra Costituzione”.