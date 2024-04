L'auto del ministro Gilberto Pichetto Fratin distrutta in un incidente sull'autostrada A1: ferito il portavoce

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’auto di servizio del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è andata distrutta giovedì sera in un incidente sull’autostrada A1 nei pressi di Cassino, in direzione Roma, nel quale è rimasto ferito il suo portavoce, Emanuele Raco. Il ministro non era a bordo del veicolo.

Incidente per l’auto del ministro Gilberto Pichetto Fratin sull’autostrada A1

L’incidente stradale in cui è andata distrutta l’auto di servizio del ministro Gilberto Pichetto Fratin si è verificato attorno alle 21 di giovedì 18 aprile e, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, ha coinvolto altri due veicoli. La dinamica è ancora da accertare. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.

L’automobile di servizio, una Lexus ibrida, nel tardo pomeriggio di giovedì aveva portato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica all’aeroporto di Napoli, dopo la partecipazione di Gilberto Pichetto Fratin al Festival Euromediterraneo. Il ministro si era imbarcato su un volo diretto a Milano, mentre l’autista e il portavoce erano ripartiti in auto per Roma. All’altezza di Cassino, attorno alle 21, hanno avuto un incidente.

Fonte foto: ANSA

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Come sta il portavoce di Pichetto Fratin

Emanuele Raco, portavoce del ministro Gilberto Pichetto Fratin, ha riportato leggere contusioni nell’incidente avvenuto nei pressi di Cassino sull’autostrada A1. L’autista (un carabiniere) è rimasto illeso. Lo ha appreso l”ANSA’ da fonti del ministero.

Sia il portavoce del ministro che il carabiniere al volante della Lexus sono stati portati all’ospedale per accertamenti. Dopo le visite di rito, Emanuele Raco e l’autista sono stati dimessi nella notte e hanno fatto rientro a Roma. Illese le persone a bordo delle altre auto coinvolte nell’incidente.

Chi è Gilberto Pichetto Fratin

Nato a Veglio (in provincia di Biella, in Piemonte) il 4 gennaio del 1954, Gilberto Pichetto Fratin è l’attuale ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del governo Meloni. Ricopre questo incarico dal 22 ottobre 2022.

Esponente di lungo corso di Forza Italia, ha ricoperto l’incarico di coordinatore regionale in Piemonte dal 4 gennaio 2014 al 18 ottobre 2018, oltre che quelli di consigliere regionale in Piemonte (1995-2008 e 2014-2018), di vicepresidente della Regione Piemonte (dal 3 aprile 2013 al 9 giugno 2014) e di senatore della Repubblica (nelle legislature XVI e XVIII).