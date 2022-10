L'autista è ubriaco e il pullman della scuola finisce dentro al canale: due bambine rimangono ferite

Terminato l’orario scolastico lo scuolabus procede come ogni pomeriggio fra case e vie di campagna per riconsegnare i bambini alle rispettive famiglie.

A bordo del mezzo l’autista e nove bimbi. A un certo punto però succede qualcosa: il mezzo sterza bruscamente verso sinistra e finisce di lato cadendo in un canale.

Fonte foto: Vigili del fuoco Lo scuolabus finito nel canale a Minerbe.

Nel violento impatto rimangono feriti l’autista e due bambine, di cui una in modo serio.

Scuolabus cade in un canale a Minerbe

Succede alle 16:30 di venerdì 14 ottobre a Minerbe, piccolo comune a sud-est di Verona. Via Carampelle vicino al confine con Pressana è il luogo esatto dell’incidente. Sul posto arrivano immediatamente vigili del fuoco e polizia stradale.

“Colpa di un’auto pirata che ha invaso la carreggiata”

Ai soccorritori l’autista racconta di essere stato costretto a effettuare una brusca manovra d’emergenza per evitare l’impatto con un altro veicolo che ha invaso la carreggiata e che dopo l’incidente si è dileguato.

L’autista ha mentito: è ubriaco

Ma, una volta portato in ospedale per accertamenti, l’evidenza dei fatti dimostra un’altra verità: l’autista è ubriaco e nel suo sangue c’è un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro.

Per un automobilista comune il tasso alcolemico consentito va da 0 a 0,5. Per gli autisti professionali e gli operatori di trasporto non c’è alcun margine di tolleranza: il tasso consentito è zero.

Denunciato l’autista dello scuolabus

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. A suo carico viene valutata anche l’accusa di lesioni personali stradali dal momento che due bambine sono rimaste ferite nell’impatto.

Bambine trasportate in ospedale

Una delle due piccole ha riportato lievi traumi ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Legnago.

Più serie le condizioni dell’altra che ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in elicottero per accertamenti a Borgo Trento. Fortunatamente la bambina non è in pericolo di vita.