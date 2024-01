L'audio di Mario Frigerio dopo la strage di Erba e il mistero sul nome "Olindo": il parere di un esperto

Cosa disse Mario Frigerio dal letto d’ospedale dopo la strage di Erba? Questa una delle domande che potrebbe trovare risposta qualora venisse consentita la riapertura del processo, richiesta dagli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi che hanno presentato nuovi elementi che dimostrerebbero la totale estraneità dei loro assistiti ai fatti dell’11 dicembre 2006.

Nel corso della puntata di ‘Quarto Grado’ di venerdì 26 gennaio è stato ascoltato Marco Perino, perito fonico già attivo nel caso di Emanuela Orlandi che ora ha esaminato uno degli elementi più importanti del caso Erba. Stiamo parlando dell’audio registrato durante il colloquio tra Mario Frigerio e il pm Simone Pizzotti sul letto d’ospedale prima che il super testimone venisse ascoltato dal comandante dei carabinieri Luciano Gallorini.

In primo grado, i giudici in camera di consiglio ascoltarono l’audio e sostennero che Frigerio avesse detto: “È stato l’Olindo“, una conclusione contestata dalla difesa. In secondo grado quel segmento venne stralciato, dunque non fu più considerato all’interno del procedimento. Marco Perino lo ha analizzato nuovamente e ha riferito: “L’audio è molto rovinato” e spiega che le tecnologie a disposizione oggi gli hanno permesso “con un dovuto filtraggio” di “isolare determinate vocali“. In conclusione, secondo Perino, in quel segmento Frigerio disse: “Perché è stato Olindo“.