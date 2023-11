L'audio di Giulia Cecchettin su Filippo Turetta inviato alle amiche: "Ho paura che possa farsi del male"

“Vorrei sparire dalla sua vita ma non posso, ho paura che possa farsi del male“: questo l’audio shock inviato da Giulia Cecchettin alle sue amiche per manifestare le sue paure nei confronti dell’ex fidanzato. Questo contenuto esclusivo è stato trasmesso durante l’edizione delle 20 del TG1 di mercoledì 22 novembre.

Spunta un audio di Giulia Cecchettin

Come detto in apertura, durante l’edizione delle 20 del TG1 di mercoledì 22 novembre è stato mandato in onda un audio inedito che Giulia Cecchettin aveva inviato alle sue amiche per confidarsi su Filippo Turetta, ora nelle mani delle autorità tedesche.

Nell’audio Giulia confessava i suoi timori per l’ex fidanzato, dal quale si era separata nell’agosto 2023 ma con il quale esisteva ancora una frequentazione.

Fonte foto: ANSA L’arrivo dei carabinieri sul lago di Barcis, dove è stato rinvenuto il corpo di Giulia Cecchettin

Nell’audio Giulia Cecchettin diceva:

Io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più e mi pesa. Non so come sparire, vorrei fortemente sparire dalla sua vita ma non so come farlo perché mi sento in colpa, ho troppa paura che possa farsi del male in qualche modo.

La ragazza rivelava del ripetuto pressing psicologico operato da Filippo Turetta nei suoi confronti.

Il 22enne le rivelava di stare bene solamente quando stavano insieme, una condizione che spesso faceva sentire Giulia in colpa in quanto dotata di una forte sensibilità ed empatia verso il prossimo.

L’estradizione di Filippo Turetta

Intanto in Italia c’è grande attesa per il ritorno di Filippo Turetta dalla Germania. Come rivelato anche da ‘Pomeriggio Cinque’, il 22enne potrebbe fare rientro in Italia tra venerdì 24 e lunedì 27 novembre.

Turetta potrebbe viaggiare su un volo di linea scortato dall’Interpol, ma se non dovesse trovarsi in condizioni psico-fisiche adeguate potrebbe essere trasportato via terra dai carabinieri.

L’inviato di ‘Pomeriggio Cinque’ ha parlato anche della possibilità di un volo di Stato, un’ipotesi che sembra però essere difficilmente percorribile, in quanto verrebbe adottata solamente in casi estremi. Ascoltato dalla polizia tedesca, Turetta ha rivelato la sua intenzione di uccidersi dopo l’accaduto, ma di non aver avuto il coraggio di farlo. “Ho vagato questi sette giorni perché ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola”, ha detto alla polizia.