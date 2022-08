L'attrice Paola Cerimele morta in un incidente stradale in Molise: grave il compagno che era con lei

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È morta l’attrice Paola Cerimele, aveva 48 anni. Nella sua carriera l’artista molisana ha recitato in decine di spettacoli teatrali e decine di film, tra cui “Non ti muovere” di Sergio Castellitto. L’attrice è rimasta vittima di un grave incidente stradale avvenuto giovedì 25 agosto in Molise. Il compagno che era in auto con lei, Raffaele Lombardi, è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

Morta l’attrice Paola Cerimele, l’incidente in Molise

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 agosto nei pressi di San Giovanni Lipioni, in provincia di Chieti. L’attrice Paola Cerimele viaggiava in auto con il compagno Raffaele Lombardi, 56 anni, anche lui attore: stava tornando a Roma da una vacanza nella sua terra d’origine.

Come riporta Chieti Today, la loro auto, una Fiat Panda, si è scontrata frontalmente, per cause ancora da accertare, con un’Audi. Nello schianto l’attrice, che sedeva lato passeggero, è morta sul colpo.

Il compagno è rimasto gravemente ferito: è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Pescara, dove versa ora in coma in condizioni critiche. Ferite meno gravi per il conducente dell’altra vettura, portato in ambulanza all’ospedale di Vasto.

Chi era Paola Cerimele

Originaria di Agnone (Isernia), 48 anni, Paola Cerimele era un’apprezzata attrice, molto legata alla sua terra d’origine, il Molise. Nella sua carriera ha recitato in molti film e in decine di spettacoli teatrali. Tra i più noti “Non ti muovere” di Sergio Castellitto, film girato in parte in Molise.

Paola Cerimele era anche una apprezzata insegnante di recitazione e dizione: assieme al compagno Raffaele Lombardi aveva fondato nel suo Molise la Compagnia Stabile di recitazione.

Paola Cerimele con Sergio Castellitto

L’incontro con Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini

Proprio il giorno prima del tragico incidente Paola Cerimele aveva condiviso sulle sue pagine social la gioia per l’incontro avvenuto ad Agnone con Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, colleghi che non vedeva dai tempi delle riprese di “Non ti muovere”.

“È stata un’emozione indescrivibile. Sergio per me è stato e rimarrà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità. La vita a volte ci sorprende e ci regala tanta felicità”, aveva scritto l’attrice.

Il ricordo del sindaco di Agnone

“Non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore che tutti noi stiamo provando”, scrive su Facebook il sindaco di Agnone, Daniele Saia. “A Paola va il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver portato tra le stelle il nome di Agnone, grazie alla sua immensa dote artistica frutto di studio, passione e impegno”.

“Donna caparbia, determinata. Aveva recitato in famosi film diretti da registi come Sergio Castellitto e Giulio Base. Da sempre legata alle sue origini, Paola aveva deciso di investire qui in Molise fondando la Compagnia stabile di recitazione. La sua assenza sarà causa di un boato assordante, di un vuoto incolmabile. A tutti i suoi cari le più sentite condoglianze”.