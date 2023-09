L'attrice Ida Di Benedetto e l'ex ministro Giuliano Urbani rapinati in casa a Napoli: rinchiusi in una stanza

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Momenti di grande paura per l’attrice Ida Di Benedetto e per il suo compagno Giuliano Urbani, ex ministro dei Beni e delle attività culturali. La coppia è stata rapinata nella serata di martedì 19 settembre a Napoli. I malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione della coppia, che è stata chiusa in una stanza, e poi hanno razziato tutto quello che hanno trovato, inclusi i cellulari.

Sulla rapina indaga la polizia di Napoli

Sia l’attrice che l’ex ministro, legati sentimentalmente dal 1995, stanno bene. Sulla vicenda indagano gli uomini della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, e quelli del commissariato di San Ferdinando.

L’esatta dinamica di quanto accaduto lo scorso 19 settembre, giorno della festa di San Gennaro, è ancora in fase di chiarimento. Ancora quantificare l’esatto ammontare del bottino portato via dai rapinatori.

Fonte foto: ANSA L’attrice Ida Di Benedetto

Nessuna violenza fisica sulla coppia

Per la coppia, come detto, nessun danno fisico, ma di sicuro tanto spavento per l’irruzione violenta dei malviventi nel loro appartamento di Napoli.

Giuliano Urbani è stato ministro dei Beni e delle Attività culturali dal 2001 al 2005 con il governo Berlusconi. Dal 2009 è presidente del Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. Ida Di Benedetto, attrice e produttrice nata a Napoli, è nota al grande pubblico per aver interpretato la contessa Federica Palladini nella soap opera Rai “Un posto al sole”.

Inoltre, nella sua carriera ha lavorato al fianco di Mario Merola in tre film.