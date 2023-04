L'attore Hugh Jackman svela di avere un tumore alla pelle: l'appello video con un vistoso cerotto sul naso

T-shirt, barba e cerotto sul naso. L’attore australiano Hugh Jackman ha lanciato un messaggio ai 33 milioni di fan che lo seguono su Facebook per informarli che potrebbe essersi ripresentato il tumore al naso che periodicamente torna ad affliggerlo. Ma anche per invitarli a prevenire i danni del sole.

Hugh Jackman e il tumore alla pelle

“Ciao a tutti, volevo che lo sapeste da me… o se qualcuno magari mi incontra per strada… insomma: ho appena fatto due biopsie perché la mia dottoressa ha visto alcune piccole cose che potrebbero o non potrebbero essere cellule basali“, ha detto Jackman.

“Lo scoprirò in due o tre giorni e appena saprò qualcosa ve lo farò sapere”, ha aggiunto.

“Vi ricordo che i carcinomi basali nel mondo dei tumori alla pelle sono la cosa meno pericolosa – ha precisato l’attore – però se posso cogliere l’opportunità per ripeterlo, sta arrivando l’estate qui nell’emisfero nord: per favore, mettetevi la crema solare, non vale la pena non metterla. Fidatevi, fidatevi, fidatevi”.

“Questa – ha detto indicandosi il naso – è tutta roba successa 25 anni fa che sta venendo fuori adesso. Mettevi la crema, vi divertirete comunque tantissimo. Siate prudenti”.

Negli anni passati Hugh Jackman si è sottoposto all’asportazione di quattro tumori della pelle e vista la sua esperienza ha voluto ribadire il concetto:

“So che mi avete già sentito parlare dei miei carcinomi basocellulari. Continuerò a parlare di loro, se necessario. E se ciò ricorda anche solo a una persona di mettere la crema solare con una protezione molto alta, allora sono felice”.

Cos’è il carcinoma a cellule basali

Come spiega il sito dell’Istituto superiore di sanità, il basalioma (o carcinoma a cellule basali o anche carcinoma basocellulare) è un tumore della pelle che nasce dalla trasformazione maligna delle cellule che si trovano nello strato più profondo dell’epidermide.

Si tratta del più diffuso fra i tumori cutanei ed è meno aggressivo del più pericoloso melanoma.

A parte il melanoma, in Italia 8 tumori della pelle su 10 sono basaliomi e nella stragrande maggioranza dei casi si manifestano in persone over 40.

Prevenzione del basalioma

Per ridurre il rischio di contrarre un basalioma, spiega l’Iss, occorre mettere in pratica le classiche buone norme da sempre ribadite dai dermatologi: limitare l’esposizione dell’epidermide nelle ore più calde, utilizzare protezioni solari ad alta gradazione più volte nel corso della giornata e indossare occhiali da sole e cappelli.

Le scottature vanno evitate scrupolosamente, soprattutto in giovane età: pare infatti che scottature avute in anni giovanili possano giocare un ruolo nello sviluppo del basalioma in età adulta.