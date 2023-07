L'attore Giuseppe Cederna da Mediterraneo alla taverna in Grecia: "Antonio Farina" fa il cameriere a Karphatos

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

A volte realtà e finzione non sono così distanti. Come nel caso di Giuseppe Cederna, attore che impersonò il ruolo di Antonio Farina nel film Mediterraneo di Gabriele Salvadores. Come il suo personaggio, Cederna lavora ora come oste e cameriere in una taverna in Grecia, nell’isola di Karpathos.

Giuseppe Cederna fa il cameriere in Grecia

Per un cento periodo dell’anno Giuseppe Cederna serve ai tavoli di una taverna a Karpathos, isola del Dodecaneso nel mar Egeo. Come nel film Mediterraneo di Gabriele Salvatores che vinse l’Oscar nel 1992 quale miglior pellicola straniera.

“Con la mia compagna aiutiamo una famiglia di amici del posto. Hanno un orto e un piccolo ristorante. All’inizio venivamo da ospiti, poi siamo diventati di famiglia. E, si sa, chi è di famiglia lavora”, racconta l’attore al Corriere della Sera.

L’attore si trovava a Karpathos durante la prima ondata del Covid e ha stretto amicizia con la gente del luogo e in particolare con i gestori della taverna: “Ci hanno accolti a poco a poco, fino ad adottarci. Ho fatto anche da testimone di nozze a loro figlio, lo aspetto a Roma a dicembre”.

Cederna trascorre diverse settimane all’anno a Karpathos, organizzando i suoi impegni professionali per ottenere il tempo necessario: “Non meno di un mese all’anno. Organizzo e sposto tutti i miei impegni cinematografici e teatrali per ricavare questa finestra. Per me venire qui è una necessità quasi fisica”.

Mediterraneo

Il film Mediterraneo racconta la storia di un gruppo di otto soldati italiani che nel 1941 arrivano su un’isoletta greca con lo scopo di occuparla ma che vengono poi dimenticati per quattro anni a causa del precipitare degli eventi bellici.

Fonte foto: IPA

Alla fine della guerra riescono a tornare a casa in Italia. Tutti meno il più giovane, Antonio Farina, interpretato da Cederna. Innamoratosi (e ricambiato) di una ragazza del posto, Farina resta sull’isola per aprire una taverna con lei.

L’isola del film

Cederna parla anche del suo legame con Kastellorizo, l’isola del Dodecaneso dove venne girato il film, dove è tornato più volte e continua tornarci.

L’attore sarà sull’isola nei prossimi giorni per presentare a un festival internazionale il suo documentario Su questa terra, realizzato con Simone Corallini: “È un posto speciale, con una storia di cadute, ritorni e tragedie. Grazie a Mediterraneo ha avuto la notorietà che meritava. È diventata una meta per italiani, greci, emigrati australiani”.

La carriera di Giuseppe Cederna

Romano, classe 1957, Giuseppe Cederna è un attore che compare in decine di film per il cinema e in serie tv. All’attività cinematografica affianca quella teatrale.

Esordì sul grande schermo nel 1982 con Cercasi Gesù di Luigi Comencini. Il successo arrivò nel 1992 con Mediterraneo di Gabriele Salvatores.

Per la sua interpretazione in Hammamet (2020) è stato canditato come miglior attore non protagonista al David di Donatello 2021.