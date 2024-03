L'attore coreano Oh Yeong-su di Squid Game condannato per molestie sessuali: "Ha toccato una collega"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’attore Oh Yeong-su è stato condannato per molestie sessuali. Secondo l’accusa, avrebbe toccato una collega “in maniera inappropriata”. Lui si dichiara innocente e annuncia ricorso.

Oh Yeong-su condannato per molestie su una collega

La 79enne star coreana è diventata famosa in tutto il mondo per avere interpretato il ruolo di Oh Il-nam (meglio conosciuto come “concorrente 001”) nella fortunata serie tv Squid Game prodotta da Netflix.

Il tribunale distrettuale di Suwon ha condannato Oh Yeong-su a 8 mesi di reclusione con pena sospesa. L’attore dovrà inoltre frequentare un programma di rieducazione di 40 ore contro la violenza sessuale.

Da sinistra, Oh Yeong-su e Lee Jung-jae in una scena di Squid Game.

Il caso risale al 2017 e l’azione legale è partita nel 2021. Oh Yeong-su continua a dichiararsi innocente. L’attore si era scusato con la collega, ma specificando in una successiva dichiarazione che la sua non era stata affatto un’ammissione di colpevolezza.

L’attore presenterà appello

Raggiunto dalla tv coreana Jtbc aveva parlato della vicenda sostenendo di essersi limitato a fornire un’indicazione alla donna prendendole la mano.

Oh Yeong-su ha adesso sette giorni per depositare l’istanza di appello, dopo di che la sua condanna diventerà definitiva.

Chi è Oh Yeong-su

Oh Yeong-su è un nome d’arte: l’attore nato nel 1944 a Kaesong si chiama in realtà Oh Se-kang. Kaesong è un grosso centro che oggi si trova nel territorio della Corea del Nord e che un tempo è stato capitale di Corea.

L’attore iniziò a recitare a 23 anni, nel 1967. Oh Yeong-su ha trascorso la maggior parte della sua carriera calcando i palcoscenici dei teatri, riservandosi solo alcune incursioni sul piccolo e sul grande schermo.

La fama planetaria è arrivata nel 2021 quando venne scelto per interpretare uno dei personaggi principali della serie Netflix Squid Game. Proprio quel ruolo valse a Oh un Golden Globe, il primo vinto da un cittadino sudcoreano.

La seconda stagione della serie record Squid Game è attesa per la seconda parte del 2024. Oh Yeong-su non farà parte del cast.