L'artista di strada Clown Idà aggredito a Torino, la video denuncia: "Insulti razzisti mentre mi picchiavano"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Clown Idà, un artista di strada particolarmente noto a Torino, è stato aggredito al termine di una sua esibizione in un locale. La notizia arriva dal diretto interessato, che sui suoi profili social ha mostrato i segni sul volto e il collare. Secondo il suo racconto, l’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì 5 luglio e sabato 6.

Venerdì 5 Idà si trovava nella bocciofila Rami Secchi sul Lungo Dora Pietro Colletta. Dopo l’esibizione, fuori dal locale avrebbe incontrato due persone che sembravano aspettarlo. Poi sarebbero iniziati gli insulti e subito dopo sarebbe scattata l’aggressione. Le sue parole: “Hanno iniziato ad insultarmi con insulti razzisti, fino ad arrivare ad aggredirmi. Poi sono andato in pronto soccorso”. I medici gli hanno dato una settimana di prognosi.

Clown Idà avrebbe identificato uno dei due aggressori, di cui fa nome e cognome. I due gli avrebbero detto: “Che ca**o fai in Italia? Venite qui a comandare. Torna nel tuo Paese”. “Io non capisco – continua Idà – vivo qui da 11 anni, non mi sono mai successe queste cose”. Secondo l’artista, l’episodio sarebbe una manifestazione della “direzione che sta prendendo questo Paese”.

Nonostante il trauma, Clown Idà dice di stare bene nonostante “un forte mal di testa“. La vittima ha anche annunciato la sua intenzione di denunciare l’accaduto. “Spero che la giustizia faccia il suo corso”, ha concluso.