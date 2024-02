L'arbitro Fabio Buoninsegni morto in un incidente vicino Napoli dopo la partita: lutto al braccio in Serie A

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Non ce l’ha fatta Fabio Buoninsegni, l’arbitro 22enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale dopo aver diretto una partita a Nocera Inferiore. Il fischietto della sezione di Napoli è morto in seguito alle ferite riportate nel sinistro di sabato 17 febbraio 2024. Sezione partenopea in lutto, ma anche il resto della classe arbitrale e del calcio italiano in generale, con la Figc che ha indetto un minuto di silenzio nei campi dilettantistici e giovanili, mentre i fischietti della Serie A scenderanno in campo col lutto al braccio.

L’incidente dopo aver arbitrato

Fabio Buoninsegni era una promessa tra i fischietti della sezione di Napoli e nelle prossime settimane avrebbe fatto il suo esordio in Promozione. Un sogno, dopo otto anni da associato all’AIA, che è stato spezzato al rientro da Nocera Inferiore dove il 22enne aveva arbitrato il match di Prima Categoria tra Fidelis Agro e Città di Montoro nel pomeriggio di sabato 17 febbraio 2024.

Dopo aver arbitrato e aver avvisato i genitori che tutto fosse andato bene e che si stava mettendo in viaggio verso Quarto Flegreo, in autostrada è rimasto coinvolto in un grave incidente in macchina.

Lo schianto è stato violento e sin da subito le condizioni di Buoninsegni sono apparse disperate. Il 22enne è stato trasportato in ospedale a Caserta, dove sono accorsi i familiari e gli amici associati nella speranza che il giovane potesse riprendersi.

Il ricordo della sezione di Napoli

Ma le ferite riportate nell’incidente di sabato pomeriggio sono state troppo gravi per Fabio Buoninsegni, che dopo due giorni di agonia è morto.

Dolore e sconforto tra i parenti e gli amici del giovane fischietto, con la sezione di Napoli che lo ha ricordato come un ragazzo “sempre interessato e dedito a quello che, per noi che lo viviamo, è molto più di un hobby”.

Lutto della classe arbitrale

A esprimere il proprio cordoglio anche la Figc, che in una nota si è unita al dolore della sezione di Napoli e dei familiari di Fabio Buoninsegni.

Il presidente federale Gabriele Gravina, si legge nella nota, ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico organizzate dal Comitato Regionale Campania, in programma nel fine settimana.

Gli arbitri di tutte le categorie nazionali, inclusi anche i fischietti della Serie A, scenderanno in campo con il lutto al braccio nella prossima giornata di campionato.