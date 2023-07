L'angelo della morte di Manson scarcerata a breve: Leslie Van Houten sarà liberata dopo 53 anni da detenuta

Dopo 53 anni di carcere, potrebbe tornare a breve in libertà Leslie Van Houten, conosciuta come “l’angelo della morte” dalla setta di Charles Manson. Da oltre cinque decenni è detenuta nel penitenziario di Los Angeles. In prigione vi entrò all’età di 19 anni.

Ok del governatore alla scarcerazione Leslie Van Houten

L’ok alla scarcerazione è arrivato dal governatore della California, Gavin Newsom, il quale ha spiegato che non chiederà alla Corte Suprema dello Stato di bloccare la libertà condizionale per la donna, oggi 72enne, condannata all’ergastolo per aver eseguito l’ordine di Charles Mansonpreso di uccidere Leno LaBianca, un negoziante di Los Angeles, e sua moglie, Rosemary. I delitti risalgono all’agosto del 1969.

Le dichiarazioni dell’avvocato

L’avvocato di Van Houten, Nancy Tetreault, ha dichiarato che la sua assistita sarà rilasciata in libertà vigilata nel giro di poche settimane. “È entusiasta e sopraffatta”, ha dichiarato la Tetreault. “È grata che le persone riconoscano che non è più la stessa persona che era quando ha commesso gli omicidi”.

Van Houtem non prese invece parte all’eccidio di Cielo Drive, avvenuto la sera precedente, cioè l’8 agosto 1969, sempre a Los Angeles, in cui vennero massacrati l’attrice Sharon Tate, sposata con il regista Roman Polanski e all’ottavo mese di gravidanza, tre suoi amici e un ragazzo di 18 anni. Gli omicidi furono commessi da Tex Watson (23 anni), Susan Atkins (21 anni) e Patricia Krenwinkel (21 anni), sempre sotto la guida di Manson.

La Manson Family

La Famiglia Manson, anche conosciuta con il nome inglese Manson Family o semplicemente The Family, fu una comunità hippy criminale del deserto della California e una setta fondata nei tardi anni sessanta. A guidarla fu Charles Manson che nel 1967 formò il gruppo a San Francisco (più tardi si spostò in un ranch della San Fernando Valley).

La setta divenne nota alle cronache internazionali per il cruento eccidio di Cielo Drive per mano di Tex Watson e altri tre membri della Family (Susan Atkins, Leslie Van Houten e Patricia Krenwinkel), di cui Manson fu riconosciuto come mandante.

Fonte foto: ANSA

Il gruppo fu poi riconosciuto responsabile di altri delitti, aggressioni e crimini di diverso tipo tra cui quello relativo agli omicidi di Leno LaBianca e la moglie Rosemary per i quali fu inflitto l’ergastolo a Leslie Van Houten.