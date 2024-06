L'alpinista trentino Tomas Franchini scomparso sulle Ande: l'allarme del compagno di ascesa, ricerche in corso

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Scomparso sulle Ande. L’alpinista trentino Tomas Franchini non dà sue notizie dalla mattina del 2 giugno: l’allarme è stato diramato dal suo compagno di scalata che ha avvisato i soccorsi: le ricerche sono in corso.

Scomparso Tomas Franchini sulle Ande

L’alpinista Tomas Franchini, originario di Madonna di Campiglio, in Trentino, è disperso sulla Cordigliera delle Ande, nei pressi del monte Cashan, in Perù, vicino alla città di Huaraz, nella regione centro-settentrionale del Paese sudamericano.

Di Franchini non si hanno notizie da più di 24 ore, da quando nella mattinata del 2 giugno il suo compagno di scalata, il cileno Cristobal Senoret, ha dato l’allarme dopo che i due sono stati separati dal distacco di una cornice di neve.

La zona del Perù in cui è disperso Franchini

Tutto l’alpinismo mondiale è in apprensione per le sorti di Franchini, anche data la natura dell’incidente e per la zona in cui potrebbe essere rimasto bloccato, particolarmente impervia e isolata, che rende i soccorsi sempre più difficili.

In corso le ricerche dell’alpinista

Nelle ricerche di Tomas Franchini sono impegnate le squadre del soccorso montano locali, che spesso assistono i molti scalatori professionisti che intraprendono le ascese verso le più complesse vette delle Ande, tra le montagne più alte del mondo.

Anche l’unità di crisi della Farnesina, il Ministero degli Esteri, che si occupa delle situazioni critiche che riguardano gli italiani all’estero, sta seguendo con attenzione quanto sta accadendo in Perù.

Le operazioni di ricerca sono tutt’ora in corso: i soccorsi hanno mobilitato tutti i mezzi disponibili per provare a ritrovare Franchini prima che possa passare un’altra notte sulle Ande.

Chi è Tomas Franchini

Tomas Franchini è una guida alpina di Madonna di Campiglio. Negli anni si è reso protagonista di diverse imprese sportive nell’ambito dell’alpinismo, concentrandosi principalmente su cime o salite mai tentate prima.

Tra queste spicca la parete ovest del monte Edgar, un picco di oltre 6600 metri in Cina, sulla catena dell’Himalaya. Nel 2018, insieme al fratello silvestro, ha concluso il progetto “Los Picos 6500”, riuscendo nel concatenamento delle cime più alte delle Ande.

La sua ultima impresa risale al 2019, ancora una volta sull’Himalaya cinese, dove raggiunge la cima del monte Lamo She per la prima volta nella storia in solitario scalando dalla parete est, su cui apre la via Wild Blood.