L'allenatore del Lecce Luca Gotti ha salvato la vita al Ds Pantaleo Corvino: incendio causato da un fulmine

Nel gergo del calcio si parla di “salvezza” quando una squadra riesce a conservare la propria categoria: è quanto ha fatto il Lecce nell’ultima stagione in Serie A con l’allenatore Luca Gotti, che però è riuscito a fare molto di più dal momento che ha salvato letteralmente la vita al suo direttore sportivo Pantaleo Corvino da un incendio. La storia incredibile si è concretizzata nel fine settimana: il rogo, causato da un fulmine, è stato rilevato dall’allarme dell’albergo dove Gotti e Corvino pernottavano dopo una convention sportiva. L’allenatore ha prontamente avvertito il dirigente, bussando energicamente alla sua porta e portandolo al sicuro.

Luca Gotti salva la vita a Pantaleo Corvino: incendio in un resort colpito da un fulmine

Se si escludessero i meriti sportivi per aver “salvato” il Lecce nell’ultima stagione, c’è da dire che il direttore sportivo Pantaleo Corvino avrebbe comunque elementi sufficienti per rinnovare il contratto a Luca Gotti.

Il dirigente, infatti, è stato salvato dal suo allenatore nel senso letterale del termine, ma guai a pensare che l’accordo per rimanere sulla panchina giallorossa gli sia dovuto per mera riconoscenza personale.

Luca Gotti sarà l’allenatore del Lecce fino al 2026 dopo il rinnovo del contratto

Corvino e Gotti, infatti, in quell’albergo si erano già stretti la mano per continuare insieme, quindi prima di vivere un’esperienza singolare, capace ad ogni modo di cementare ulteriormente il loro rapporto.

Il retroscena: come Luca Gotti ha salvato Pantaleo Corvino

Nell’ultimo fine settimana, durante una convention sportiva a Vittorio Veneto, Corvino e Gotti si sono trovati insieme in un albergo.

I due avevano già trovato l’accordo per il rinnovo del contratto per la guida tecnica del Lecce, con solo la firma e l’ufficialità mancanti.

Il fulmine che ha colpito l’albergo

Nella notte, mentre Pantaleo Corvino dormiva nella sua stanza, un fulmine ha colpito l’edificio causando un principio di incendio.

L’allarme dell’albergo è scattato e Gotti, prontamente, ha raggiunto la stanza del direttore, bussando vigorosamente per svegliarlo e metterlo in salvo.

Poche ore dopo, il tanto sospirato annuncio è arrivato: Luca Gotti e Pantaleo Corvino hanno apposto la firma sul contratto rinnovato, con scadenza nel 2026.

L’allenatore potrà quindi proseguire il suo percorso in Salento. Non sarà il mister più ricco della Serie A, ma l’ “uomo salvezza” del Lecce potrà raccontare di avere motivi molto più nobili per essere ricordato in questo modo.