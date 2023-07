L'Ajax aggiorna sulle condizioni di Edwin van der Sar: resta in terapia intensiva, c'è preoccupazione

L’Ajax ha aggiornato sulle condizioni di salute di Edwin van der Sar, colpito nelle scorse ore da una emorragia cerebrale. Il club olandese ha spiegato tramite una nota che l’ex portiere è ancora in una situazione critica.

L’aggiornamento sulle condizioni dell’ex atleta

“Per il momento Edwin van der Sar rimarrà in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili, ma ancora preoccupanti. L’Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin. La famiglia van der Sar, insieme all’Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno”. Questa la nota d’aggiornamento diramata dall’Ajax.

L’emorragia cerebrale mentre si trovava in vacanza in Croazia

van der Sar, che ricopre il ruolo di direttore generale dei Lancieri, è stato vittima di un’emorragia cerebrale lungo la giornata di venerdì 7 luglio, mentre si trovava in vacanza in Croazia, su un’isola, assieme alla moglie.

Fonte foto: ANSA Un’immagine di Edwin van der Sar da dirigente dell’Ajax

Dopo il malore, è stato soccorso dall’eliambulanza che l’ha trasportato in un ospedale locale dove è subito stato ricoverato in terapia intensiva.

Il precedente della moglie Annemarie Van Kesteren

Anche Annemarie Van Kesteren, moglie del dirigente sportivo ed ex portiere, è stata colpita da un’emorragia cerebrale in passato. Il fatto risale al dicembre 2009. All’epoca van der Sar aveva 39 anni e giocava nel Manchester United. Il club gli concesse un permesso a tempo indeterminato per stare vicino alla consorte.

La carriera di van der Sar

van der Sar, 52 anni, ha indossato in carriera le maglie di Ajax, Juventus, Fulham e Manchester United, oltre a quella della nazionale olandese in 130 partite, tra il 1995 e il 2008. È tornato ad Amsterdam nel 2012 dove ha iniziato una carriera da dirigente. Prima si è dedicato al settore marketing del club, poi, dal 2016, si è impegnato nel ruolo di spicco di direttore generale.