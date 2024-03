L'aeroporto di San Pietroburgo chiuso per un vasto incendio: in fiamme un hangar, ipotesi drone abbattuto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Chiuso l’aeroporto di San Pietroburgo. Lo scalo di una delle maggiori città russe non ha operato per ore a causa di un vasto incendio nelle vicinanze. Alcune fonti riportano della chiusura dello spazio aereo e dell’abbattimento di un drone.

Incendio all’aeroporto di San Pietroburgo

L’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo, il più importante della città russa, è rimasto chiuso nel pomeriggio di domenica 10 marzo a causa di un vasto incendio che si è sviluppato nelle sue vicinanze.

Secondo Baza un canale del servizio di messaggistica Telegram citato dall’agenzia di stampa ‘Ansa’ e ritenuto vicino alle forze speciali russe, la decisione sarebbe arrivata dopo lo sviluppo di un vasto incendio alla periferia di San Pietroburgo.

Fonte foto: ANSA Vista dell’aeroporto di San Pietroburgo

‘Rbc Ucraina’, tra le principali agenzie di stampa indipendenti di Kiev, parla invece di un rogo che avrebbe coinvolto un hangar nei pressi dell’aeroporto Pulkovo. Le fiamme sarebbero state immortalate in un video

Le cause dell’incendio

Non è chiaro quali sarebbero state le cause dell’incendio dell’hangar che avrebbe portato alla chiusura dello spazio aereo e delle attività dell’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. ‘Rbc Ucraina’ riporta anche che ci sarebbero due persone ferite.

I dettagli di cui le agenzie di stampa sono entrate a conoscenza parlano comunque di una chiusura per motivi di sicurezza. Nella serata di domenica, secondo l’Agenzia federale russa per il trasporto aereo, il traffico è ripreso regolarmente con il dirottamento di tre aerei su altri scali.

L’ipotesi del drone e le dichiarazioni del governatore della regione

Nelle ore successive allo scoppio dell’incendio che ha paralizzato l’aeroporto di San Pietroburgo il governatore della regione di Leningrado, di cui la città è capoluogo, ha riportato dell’abbattimento di un drone nei cieli della regione stessa.

A diffondere le dichiarazioni è stata Tass, la principale agenzia di stampa russa. Secondo il governatore, Alexander Drozdenko, l’aeroporto non sarebbe stato chiuso per via dell’incendio ma per l’avvistamento di un velivolo senza pilota.

Non è chiara né la provenienza del drone, né se il velivolo fosse civile o militare né tantomeno la provenienza. Non è nemmeno stato chiarito se vi sia un collegamento tra l’incendio dell’hangar e l’abbattimento del drone.