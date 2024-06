L'ad Rai Roberto Sergio contro Serena Bortone sul caso Scurati: "Andava licenziata per quello che ha fatto"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Doveva essere licenziata. L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio attacca direttamente la conduttrice del programma Chesarà Serena Bortone per il suo comportamento durante la vicenda Scurati.

L’attacco di Roberto Sergio a Serena Bortone

L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha parlato in un’intervista al Festival dell’innovazione del quotidiano Il Foglio, commentando quanto avvenuto nel cosiddetto “Caso Scurati”, quando il monologo dello scrittore in occasione del 25 aprile non andò in onda:

“Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e non è stata licenziata, non è stata punita. L’11 di questo mese rappresenterà le sue tesi e valuteremo, ma certamente a nessun dipendente di nessuna azienda sarebbe consentito di dire cose contro l’azienda in cui lavora. Lei questo ha fatto e non è stata punita.” ha dichiarato Sergio.

“Credo che alcune persone abbiano una straordinaria capacità di ribaltare la verità e di diventare vittime nello stesso tempo e poi eroi del Paese e del sistema. Ho mandato un WhatsApp a Serena Bortone dove la invitavo a mandare in onda il monologo di Scurati. Nessuno avrebbe impedito quel monologo. Nella scaletta del programma c’era scritto, inoltre, ‘ospite a titolo gratuito'” ha poi precisato

La vicenda di Antonio Scurati in Rai

A fine aprile la trasmissione di Rai 3 Chessarà, condotta da Serena Bortone, aveva previsto un monologo in occasione della festa della liberazione, scritto e letto dall’autore di uno dei principali best seller degli ultimi anni, Antonio Scurati.

La collaborazione tra Scurati e la Rai sarebbe però stata interrotta e la conduttrice, in polemica con la dirigenza per la scelta, ha letto il monologo di persona durante la puntata in cui sarebbe dovuto andare in onda.

Le opposizioni hanno accusato il governo di censurare i contenuti delle trasmissioni Rai. L’esecutivo ha invece affermato di aver terminato il contratto di Scurati per ragioni economiche.

Le altre dichiarazioni di Roberto Sergio

Roberto Sergio non ha parlato soltanto del caso Scurati, ma ha anche approfondito alcuni temi riguardanti l’ultimo anno della Rai, con l’addio di diversi nomi importanti, da Amadeus a Fabio Fazio:

“I palinsesti verranno presentati al vertice aziendale il venerdì della prossima settimana. Ad oggi nessuno di noi è a conoscenza di quello che ci porteranno i direttori di genere” ha detto Sergio.

“TeleMeloni? Piuttosto la chiamerei Teleopposizioni. Mai come nella mia gestione c’è stato un equilibrio correttissimo. Anzi, è prevalente l’opposizione, molto di meno il governo e più o meno equilibrata la maggioranza” ha poi concluso rispondendo a una domanda sulle accuse di prevalenza di esponenti del Governo all’interno dei programmi Rai.