Konstantin Koltsov fidanzato di Aryna Sabalenka morto improvvisamente: l'ex campione di hockey aveva 42 anni

Lutto nel mondo dello sport. È morto all’età di 42 anni Konstantin Koltsov, ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio e fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka. Il decesso è avvenuto “all’improvviso”, fa sapere la federazione bielorussa di hockey, e sarebbe avvenuto a Miami.

Konstantin Koltsov morto a 42 anni

A dare la notizia della morte di Konstantin Koltsov è stata la federazione bielorussa di hockey con un breve comunicato in cui si afferma che il decesso è avvenuto “all’improvviso”, senza specificare né come né dove sia morto.

Il decesso è stato confermato con un comunicato anche dal club russo di hockey Salavat Yulaev, dove Koltsov era assistente allenatore: “È con profondo dolore che vi informiamo che l’allenatore Konstantin Koltsov è morto”.

Konstantin Koltsov lavorava come assistente allenatore nel campionato russo di hockey su ghiaccio

Mistero sulla morte di Koltsov

Delle circostanze dell’improvvisa morte ad appena 42 anni dell’ex campione di hockey non si sa ancora nulla, mistero sulle cause della morte.

E non si sa dove sia avvenuto il decesso, secondo siti di informazione bielorussi Koltsov si trovava assieme alla fidanzata Aryna Sabalenka a Miami in Florida. Città dove la campionessa di tennis vive e dove doveva giocare il Masters 1000, torneo che ora molto probabilmente salterà.

Chi era Konstantin Koltsov, fidanzato di Aryna Sabalenka

Di origini bielorusse, Konstantin Koltsov è stato un forte giocatore di hockey su ghiaccio, con un passato anche nella Nhl statunitense.

Ha iniziato a giocare per il Junactva Minsk nel campionato bielorusso nel 1997, per poi trasferirsi in Russia. Poi il passaggio negli Stati Uniti: ha indossato la maglia dei Pittsburgh Penguins in Nhl dal 2002 al 2006.

Koltsov ha giocato con la nazionale bielorussa alle Olimpiadi invernali del 2002 e del 2010. Terminata la carriera da giocatore ha iniziato quella da allenatore, nel campionato russo.

Koltsov lascia tre figli avuti con l’ex moglie Julia, dalla quale ha divorziato nel 2020. Da tre anni faceva coppia con la tennista bielorussa Aryna Sabalenka, attuale numero 2 della Wta.

Per la campionessa di tennis si tratta della seconda tragedia nel giro di pochi anni: nel 2019 aveva perso il papà, Sergei Sabalenko, morto all’età di 49 anni, anche lui con un passato nell’hockey su ghiaccio.