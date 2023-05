Klaus Davi a Ponticelli per un servizio sulla camorra, il boss De Martino si ferisce il braccio con una lama

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Il giornalista Klaus Davi era a Napoli nel rione Fiat di Ponticelli per realizzare un’inchiesta sulla camorra. Il boss Francesco De Martino, mentre stavano parlando, ha estratto un taglierino dalla tasca e si è ferito al braccio.

Klaus Davi a Napoli per un servizio sulla camorra

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 6 aprile. Klaus Davi, da anni impegnato nel raccontare le mafie, si era recato a Ponticelli per realizzare un servizio sulla faida che infuria nella zona est di Napoli.

Il giornalista era riuscito a intercettare fuori casa il boss De Martino e si era intrattenuto con lui per qualche minuto. L’uomo aveva risposto alle domande in toni svogliati e dopo poche battute era tornato a casa sua.

Verso le 13:00 il secondo contatto: Francesco De Martino ha raggiunto Klaus Davi per mostrargli una ricetta medica con la prescrizione di alcuni farmaci.

A un certo punto il boss ha estratto un taglierino dalla tasca e l’ha utilizzato per infliggersi una ferita al braccio destro. Un atto fatto “per protesta”, dice Klaus Davi.

All’episodio hanno assistito alcuni abitanti del quartiere, fra i quali alcuni parenti di De Martino e la moglie.

Klaus Davi sotto choc dopo l’incontro con De Martino

Klaus Davi si è detto “scioccato da quanto accaduto”. “Non ho nemmeno capito subito cosa stesse succedendo, il motivo di quel gesto autolesionista”, ha spiegato il giornalista.

“È la prima volta che mi capita un episodio simile. De Martino ha detto che mi avrebbe distrutto la macchina, ma non mi sono lasciato intimidire, abituato come sono a questo genere di minacce”.

“E poi – prosegue il giornalista – in quelle situazioni è bene non perdere la calma. Io ero solo, loro erano in venti. Poi con estrema rapidità ha estratto la lama e si è tagliato il braccio iniziando ad urlare”.

Sul canale YouTube di KlausDavi (KlausCondicio) è possibile vedere i suoi reportage dal rione Ponticelli.

Klaus Davi e le minacce in Calabria

Klaus Davi ha realizzato diverse inchieste e reportage contro le mafie. Recentemente è stato oggetto di minacce scritte su alcuni muri a Reggio Calabria.

Il suo commento: “Lo Stato ha abbandonato queste terre e così questa gente alza la voce. Ma andremo avanti con il nostro lavoro”.

Anni fa il giornalista confessò di aver amato un killer della ‘ndrangheta conosciuto in chat.

In tempi precedenti Davi aveva subito un’irruzione nella sua casa di Reggio Calabria.