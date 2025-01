Kimbal Musk a Palazzo Chigi con Andrea Stroppa e Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli: ricevuti da Giuli

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Il fratello minore di Elon, Kimbal Musk, è stato ricevuto a Palazzo Chigi. L’uomo è stato accolto nella sede del Governo insieme ad Andrea Stroppa, il referente italiano del patron di Tesla e SpaceX, per un incontro con il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Nel gruppo di persone che hanno accompagnato l’imprenditore e attivista statunitense figurava anche Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli. “C’è un bel progetto, sono cose belle che riguardano anche l’Italia”, ha commentato Giuli a margine della visita.

Il fratello di Elon Musk e Andrea Stroppa a Palazzo Chigi

“Lo abbiamo accompagnato in un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto“, ha spiegato Veronica Berti ai giornalisti.

La donna ha accolto Kimbal – uomo d’affari che figura nel board di Tesla insieme al fratello – e Stroppa all’ingresso di Palazzo Chigi, prima dell’incontro con Giuli.

Le parole del ministro Alessandro Giuli

“Abbiamo parlato. C’è un bel progetto è troppo presto per anticiparlo, ma sono cose belle che riguardano anche l’Italia, non posso dire altro”, ha commentato il ministro Alessandro Giuli, parlando del faccia a faccia.

“Il settore? Se si sono io, si parla evidentemente di cultura, intesa in tutti i rami, abbraccia tutto, il nostro è un settore unitario“, ha aggiunto l’esponente del Governo guidato da Giorgia Meloni.

Chi è Kimbal Musk

Kimbal Musk, classe 1972, è nato a Pretoria, in Sudafrica, ed è cresciuto insieme al fratello Elon.

Dopo aver trascorso l’infanzia nel suo Paese natale, si è trasferito in Canada per studiare economia alla Queen’s University di Kingston, Ontario, dove si è laureato nel 1995.

Dopo una carriera nel settore tech, ha fondato organizzazioni come Big Green, che promuove orti scolastici per educare i giovani all’importanza di una dieta sana, e The Kitchen, una catena di ristoranti che sostiene l’agricoltura locale e sostenibile.

È anche un investitore in aziende innovative legate al cibo, come Square Roots, che sviluppa soluzioni per coltivazioni verticali.

Il suo lavoro mira a trasformare la catena alimentare globale, rendendola più equa e sostenibile.

Il presunto accordo tra Italia e SpaceX

Nelle scorse settimane, Bloomberg aveva diffuso la notizia di una possibile trattativa tra Elon Musk e Giorgia Meloni a proposito di un accordo che prevederebbe la fornitura di servizi di telecomunicazioni da parte di SpaceX (con Starlink) all’Italia, per un valore di 1,5 miliardi di euro.

Secondo la testata americana, i colloqui avrebbero subito un’accelerazione dopo l’incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump lo scorso 5 gennaio.

La notizia, tuttavia, è stata subito smentita da Palazzo Chigi, che ha parlato di semplici “interlocuzioni” con l’azienda del Ceo di Tesla.