Kim Jong Un minaccia l'Italia e altri Paesi occidentali per le sanzioni alla Corea del Nord: "Pagherete"

Minaccia all’occidente. Il dittatore della Corea del Nord Kim Jong Un ha minacciato l’Italia e altri Stati dopo la creazione del nuovo gruppo di monitoraggio multilaterale delle sanzioni creato a suo carico.

Le minacce di Kim Jong Un

Il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha minacciato gli 11 Paesi occidentali coinvolti nel nuovo gruppo di monitoraggio multilaterale sulle sanzioni promosso dagli Usa.

Il leader dello Stato nordcoreano ha definito il gruppo una “Campagna diffamatoria molto grave” nei confronti del suo Paese e ha minacciato le nazioni che ne fanno parte, tra cui anche l’Italia, dicendo: “Pagherete a caro prezzo”.

Fonte foto: ANSA Choe Son-hui, ministra degli esteri della Corea del Nord

“Esprimo seria preoccupazione e rammarico per l’abituale condotta degli Stati Uniti di ignorare arbitrariamente l’ordine internazionale per perseguire i propri interessi egemonici, e la condanno e la respingo con veemenza come una sfida alla giustizia internazionale e la più palese violazione della sovranità della Corea del Nord”, ha affermato la ministra degli esteri del Paese Choe Son-hui.

Il nuovo gruppo di monitoraggio

Il gruppo di monitoraggio ha lo scopo di affrontare le minacce del programma di missili balistici della Corea del Nord e delle armi nucleari che lo Stato guidato da Kim Jong Un potrebbe sviluppare.

Il gruppo è composto, oltre che dall’Italia, da Stati Uniti, Australia, Canada, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Regno Unito.

“La nostra preferenza sarebbe stata di continuare il precedente programma messo in atto dal Consiglio di Sicurezza. Quella strada è stata impedita dall’intransigenza russa” ha affermato il vicesegretario di Stato americano Kurt Campbell.

L’escalation della Corea del Nord

Negli ultimi mesi la Corea del Nord ha messo in atto una serie di provocazioni e iniziative che hanno peggiorato gravemente i suoi rapporti con la comunità internazionale.

Il regime di Pyongyang ha inscenato diverse provocazioni nei confronti della Corea del Sud, prima con il lancio di palloni aerostatici, con sacchi di rifiuti attaccati, oltre confine e poi con la distruzione delle strade che collegano la Corea del Nord alla zona militarizzata.

Nelle ultime settimane la situazione è ulteriormente peggiorata con la dichiarazione della Corea del Sud come “Stato Ostile” e i report di intelligence che segnalano l’invio di soldati nordcoreani sul fronte ucraino in aiuto della Russia.