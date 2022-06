Kherson, anche dei civili tra i 600 torturati dai soldati russi: le accuse di Kiev nei confronti di Putin

Le forze russe hanno tenuto in ostaggio circa 600 persone – tra civili e combattenti – in “camere di tortura” a Kherson, nell’Ucraina meridionale. È la denuncia che proviene dalla rappresentante permanente della presidenza ucraina in Crimea, Tamila Tacheva.

La rappresentante del governo di Kiev sostiene che gli “invasori russi” hanno confinato i prigionieri in cantine appositamente attrezzate, in “camere di tortura”.

Nuove accuse di crimini di guerra contro Putin e la Russia

Secondo le informazioni diffuse da Tacheva, “circa 600 persone” sono state detenute in “scantinati appositamente convertiti nella regione di Kherson“, sottolineando che la maggior parte di questi erano rinchiusi in “condizioni disumane” e torturati. Si tratta di “giornalisti e attivisti” che hanno organizzato “raduni filo-ucraini” a Kherson dopo la sua occupazione da parte delle forze russe.

Il governo ucraino sostiene che alcuni dei detenuti nelle camere di tortura russe sono stati successivamente spediti in carcere in Crimea, nella regione sul Mar Nero occupata dall’esercito di Mosca dal 2014.

Una delle prime città conquistate dai russi

A cavallo tra il Mar Nero e il Mar d’Azov, la regione di Kherson ospitava circa un milione di persone prima dell’invasione del 24 febbraio. Tuttavia, migliaia di civili sono fuggiti dal porto chiave sul fiume Dnipro da quando i russi hanno preso di mira la città, che è diventata il primo grande centro urbano a cadere nella prima settimana di marzo.

Ora, nel nord della città, come riporta France24, si continua a combattere. Qui le truppe ucraine hanno guadagnato terreno, rispetto alle scorse settimane, ma non è ancora una vera e propria controffensiva.

Fonte foto: ANSA Soldati russi nella regione di Kherson

Kiev attende che arrivino le nuove armi e l’artiglieria che i Paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti, hanno deciso di stanziare per aiutare l’esercito ucraino nella sua guerra contro l’esercito russo.

Le banche russe aprono le filiali nella regione occupata

Come ha annunciato un funzionario dell’amministrazione della regione di Kherson nominato da Mosca, questa settimana una banca russa aprirà una sua filiale. “Penso che nel prossimo futuro, un mese o un mese e mezzo, le persone saranno in grado di aprire conti e provare a pagare via Internet”, ha affermato Kirill Stremousov, vice capo dell’amministrazione, nelle dichiarazioni riportate dal Moscow Times.

Nell’Oblast di Kherson, appena a nord della Crimea, le autorità di Mosca hanno introdotto il rublo come moneta corrente, mentre sono stati ripristinati i canali televisivi in lingua russa precedentemente oscurati dal governo Zelenesky.