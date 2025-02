Khamenei e l'Iran attaccano gli Usa dopo le minacce di Trump: "Non negoziamo, se attaccano risponderemo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sinistro avvertimento da parte della Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, che prospetta reazioni e conseguenze per gli Usa in risposta a qualsiasi minaccia o azione ostile. L’ayatollah ha escluso negoziati con Washington, giudicandoli inutili e dannosi, mentre Teheran ha inoltre condannato come “illegali” le nuove sanzioni americane legate alla vendita di petrolio alla Cina.

Tensioni fra Iran e Usa: la reazione di Khamenei

Le parole dell’ayatollah Khamenei sono particolarmente dure verso gli Usa, accusati di voler “ridisegnare la mappa del mondo”, un tentativo che “non ha alcuna base nella realtà”.

“Fanno dichiarazioni su di noi, esprimono opinioni e lanciano minacce. Se ci minacciano, noi li minacceremo. Se mettono in atto le loro minacce, noi metteremo in atto le nostre. Se attaccano la sicurezza della nostra nazione, attaccheremo la loro sicurezza senza esitazione” ha dichiarato la Guida Suprema dell’Iran di fronte ai propri comandanti dell’esercito.

Fonte foto: ANSA

La Guida Suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei

Le dichiarazioni sono frutto della convinzione che la diplomazia, per Teheran, non sia un’opzione. “Non devono fingere che se ci sediamo al tavolo dei negoziati con questo governo, i problemi saranno risolti” ha chiarito, ricordando i tanti tentativi del passato non sono andati a buon fine.

L’accusa agli Usa sulle sanzioni

Nel frattempo Teheran ha duramente criticato le recenti sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti, ritenendole “illegali” e prive di fondamento.

Le misure, mirate a entità sospettate di esportare petrolio iraniano verso la Cina, sono state definite dal portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, un atto “illegittimo, illegale e violento” che va a colpire quello che viene definito il “commercio legale dell’Iran con i suoi partner economici”.

Le sanzioni degli Usa all’Iran

La nuova amministrazione Trump ha introdotto il 6 febbraio le prime sanzioni finanziarie, colpendo un circuito globale accusato di trasferire petrolio iraniano alla Cina per sostenere le operazioni militari di Teheran.

Il Tesoro statunitense ha spiegato che tale rete movimenta milioni di barili di greggio, generando quelli che vengono valutati come guadagni illeciti per l’esercito iraniano.

Il Dipartimento di Stato, in particolare, sostiene che tali fondi vadano ad alimentare gruppi militanti come Hamas e Hezbollah.

Quello della Palestina resta peraltro un altro fronte caldo. Donald Trump propone che gli Stati Uniti prendano il controllo di Gaza per bonificarla e trasformarla in una meta turistica, deportando due milioni di palestinesi in Egitto o Giordania. La proposta, che incontra il gradimento di Netanyahu, ha suscitato numerose critiche internazionali.