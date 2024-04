Kevin Spacey nel film scritto da Eva Henger, l'attore torna sul set dopo la caduta delle accuse di molestie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Archiviate le vicende giudiziarie e le accuse di molestie sessuali, Kevin Spacey torna al cinema con un ruolo da protagonista. E lo fa con un film italiano, scritto da Eva Henger e prodotto dal marito Massimiliano Caroletti.

Kevin Spacey protagonista di un film italiano

Kevin Spacey riparte dall’Italia. L’attore premio Oscar torna a recitare in un ruolo da protagonista nel film The Contract prodotto da Tm Entertainment di Massimiliano Caroletti, Ipnotica e Sandro Lazzerini.

Si tratta di un thriller psicologico ambientato a Roma, la regia è di Massimo Paolucci e la sceneggiatura di Eva Henger.

Fonte foto: ANSA

Al fianco di Kevin Spacey nel cast ci sono anche Eric Roberts, Vincent Spano e le due figlie dell’ex pornostar, Mercedesz e Jennifer Henger.

Come riporta Libero Quotidiano, le riprese del film sono terminate alcuni giorni fa a Roma: la pellicola uscirà al cinema a ottobre e verrà presentata sia a Cannes che a Venezia.

L’attore sul set dopo la caduta delle accuse di molestie

A portare sul set in Italia Kevin Spacey è stata la coppia composta da Massimiliano Caroletti ed Eva Henger.

Il produttore spiega a Novella 2000 di aver contattato l’attore americano nell’aprile 2023, quando era ancora in corso a Londra il processo che lo vedeva imputato per abusi e molestie sessuali e che si è concluso a luglio con l’assoluzione.

“Gli abbiamo inviato la sceneggiatura, l’ha letta e gli è piaciuta. Dal lì tutto è stato in discesa e lui è stato molto riconoscente perché è tornato a fare il protagonista dopo tutto quello che era successo”.

Il film scritto da Eva Henger

La sceneggiatura del film The Contract è di Eva Henger, alla sua prima prova in queste veste, anche se ha già all’attivo diversi soggetti. Caroletti ha spiegato che la moglie in un primo momento ha firmato la sceneggiatura con uno pseudonimo, il nome della nonna, “per evitare di incorrere in stupidi pregiudizi”.

“Poi – dice – ho visto che soprattutto all’estero nessuno si preoccupa se a scrivere un buon copione sia stata un’ex pornostar”.

“È la prima volta che mi sono trovata a scrivere una sceneggiatura che però è stata molto apprezzata”, rivela Eva Henger in una intervista a Libero Quotidiano.

“Quando scrivo un soggetto – racconta – ho sempre bisogno di avere davanti agli occhi una faccia e quel volto era proprio quello di Kevin Spacey che è uno dei miei attori preferiti. Certo magari immaginavo che un attore l’avrebbe recitato alla sua maniera, mai avrei immaginato che lui avrebbe accettato”.