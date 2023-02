Kenya, incendio in un resort italiano a Watamu: panico in spiaggia e turisti in fuga. La situazione

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un vasto incendio si è sviluppato a Watamu, in Kenya, lungo una spiaggia frequentata da tanti turisti italiani. Le fiamme hanno colpito un resort italiano, che è andato quasi completamente distrutto. In fuga decine di turisti, al momento non si segnalano vittime. Ferite e ricoverate in ospedale due italiane.

Incendio in un resort italiano in Kenya

Secondo quanto riporta Ansa, l’incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, 22 febbraio, sulla spiaggia di Watamu, piccola città costiera del Kenya, a nord di Mombasa.

Il rogo ha interessato in particolare il resort italiano Barracuda: secondo quanto riporta Adnkronos, il resort sarebbe stato quasi completamente distrutto dalla furia del fuoco.

Turisti italiani in fuga

Le fiamme hanno provocato il panico sulla spiaggia, mandando in fuga decine di turisti. I clienti del resort sarebbero riusciti a fuggire in tempo recuperando i loro effetti personali. Da quanto emerso la maggior parte dei turisti in fuga sarebbe di nazionalità italiana.

L’Ambasciata italiana a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, sta seguendo l’evolversi della situazione. Al momento non si segnalano vittime.

“Alcuni turisti del Barracuda sono riusciti a raccogliere le loro cose e hanno trovato ospitalità in altri hotel gestiti da connazionali”, riporta il sito degli italiani in Kenya MalindiKenya.net.

Due italiane ricoverate in ospedale

Secondo quanto riporta Ansa, in seguito all’incendio sono rimaste ferite due turiste italiane che alloggiavano nel Barracuda, il resort colpito dalle fiamme.

Le due donne sono state ricoverate al District Hospital di Malindi ma, secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

Fiamme alimentate dal vento

Il rogo non è stato ancora domato. Le fiamme, alimentate dal vento, si sarebbero estese ad altre strutture vicine, tra cui ristoranti e altri locali, arrivando anche a minacciare alcune abitazioni.

Sono in corso le operazioni per contenere e domare le fiamme, mentre la polizia è sul posto anche per fermare azioni di sciacallaggio nel caos scatenato dall’incendio. Sui social in tanti lamentano ritardi nei soccorsi e nell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco.