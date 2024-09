Kathy Bates spiazza i fan, l'attrice premio Oscar annuncia il ritiro e svela il suo ultimo ruolo in Matlock

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Kathy Bates, attrice premio Oscar per la sua interpretazione di Annie Wilkes in “Misery non deve morire”, ha annunciato a sorpresa l’imminente ritiro dalle scene. La star, classe 1948, si è concessa però un ultimo ruolo, cioè quello dell’avvocato Matlock nell’omonima reboot del programma cult degli anni Ottanta e Novanta originariamente interpretato dall’attore Andy Griffith.

L’annuncio del ritiro di Kathy Bates

Kathy Bates ha annunciato la volontà di ritirarsi da Hollywood al New York Times.

L’attrice aveva già preso in considerazione l’idea di ritirarsi dalle scene, dopo essere rimasta delusa da un progetto andato male lo scorso anno (di cui però non ha svelato i dettagli) ma era desiderosa di interpretare un ultimo ruolo ed è stata conquistata dalla sceneggiatura di ‘Matlock‘, i cui primi episodi saranno disponibili a partire dal 22 settembre negli Stati Uniti d’America, sugli schermi della Cbs. “Questo sarà il mio ultimo ballo“, ha annunciato la star.

Fonte foto: ANSA

L’attrice Kathy Bates.

L’ultimo ruolo di Kathy Bates

In ‘Matlock’, Kathy Bates interpreta un’avvocata brillante e scaltra che soffre delle critiche sulla sua età, che la fanno sentire invisibile.

La sinossi, a detta della stessa attrice, riecheggia la sua esperienza nel mondo di Hollywood. “Tutto ciò per cui ho pregato, tutto ciò per cui ho lavorato, tutto ciò per cui ho lottato, sono improvvisamente in grado di usarlo in questo ruolo”, ha spiegato.

Il ruolo in ‘Matlock’ è stato definito “estenuante” da Kathy Bates.

La carriera di Kathy Bates

Il nome di Kathy Bates è legato a 130 titoli, tra tv e cinema.

L’attrice ha recitato anche in ‘Titanic‘: nel film di James Cameron del 1997 ha interpretato Molly Brown, una passeggera della prima classe che diventa la protettrice di Jack Dawson.

Tra i film a cui ha preso parte Kathy Bates, oltre al già citato ‘Misery non deve morire‘, spicca ‘Pomodori verdi fritti alla fermata del treno‘, film del 1991 di Jon Avnet, con Mary Stuart Masterson e Jessica Tandy nel cast.

L’attrice statunitense ha recitato anche in diverse serie tv molto popolari negli Usa e non solo, come ‘Six Feet Under‘, ‘The Office‘ e ‘American Horror Story‘ (dove è apparsa in cinque delle dodici stagioni). In tempi più recenti, Kathy Bates ha recitato assieme a Nicole Kidman e Zac Efron nella commedia romantica di Netflix ‘A Family Affair‘.