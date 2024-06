Kate Winslet e il bacio con Leonardo DiCaprio in Titanic: "Un vero incubo, pasticcio disastroso", il racconto

Kate Winslet torna a parlare ancora una volta di Titanic, film cult del 1997 che segnò il suo ingresso nell’elitè di Hollywood insieme al collega e amico Leonardo DiCaprio. Tra le tante scene memorabili che caratterizzano la pellicola, l’attrice ricorda quella più romantica di tutte, dove i protagonisti Jack e Rose si scambiano un bacio appassionato sulla prua del Transatlantico. Ma “non è stato tutto rose e fiori” confessa Winslet, rivelando i retroscena di uno dei momenti più iconici del cinema.

Kate Winslet sul bacio con DiCaprio

Di recente Kate Winslet è stata intervistata su Vanity Fair America, dove ha colto nuovamente l’occasione per ricordare il film che nel 1997 l’ha ufficialmente lanciata, Titanic.

Durante il racconto, l’attrice si sofferma in particolare su una delle scene più note, ovvero quella del bacio tra lei e il collega Leonardo DiCaprio sulla prua del Transatlantico.

Fonte foto: ANSA Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in Titanic

Un momento che senza dubbio rimane nei cuori di milioni di fan, peccato che per realizzare quel breve episodio ci sia voluto più tempo del previsto. “Non è stato tutto rose e fiori perché continuavamo a baciarci, io ero molto truccata e dovevo controllare il trucco per entrambi”, spiega.

“Sembrava che avessi succhiato una barretta di cioccolato al caramello dopo ogni ripresa, perché il suo trucco si staccava da me – prosegue sorridendo – È stato un incubo. Leo non riusciva a smettere di ridere, e abbiamo dovuto rigirare questa scena circa quattro volte perché James Cameron voleva una luce molto specifica e i tramonti continuavano a farci spostare. Un pasticcio disastroso”.

Kate Winslet svela i retroscena dal set di Titanic

Nel corso dell’intervista Kate Winslet si lascia andare a diverse rivelazioni e aneddoti sull’iconica scena.

“Quando la guardo, riesco solo a vedere quanto non riuscivo a respirare in quel dannato corsetto“, ammette mentre la redazione le mostra il momento in cui Jack e Rose si incontrano sul ponte della nave.

“Questa era una sezione della nave, non faceva parte dell’intero set che avevamo – ricorda – Dovevamo salire su una scala per arrivarci”. Per questo c’erano continue difficoltà con il “trucco e parrucco” che “non potevano raggiungerci”.

“Ora, quello che non sapete, perché Leo sembra completamente naturale, è che doveva sdraiarsi sui lettini solari.

C’era molto trucco abbronzante – svela Winslet – quindi ho nascosto in un lato del mio vestito il suo trucco, pennelli e spugna, e il mio nell’altro lato. E tra una ripresa e l’altra, praticamente rifacevo il trucco di entrambi”.