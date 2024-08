Kate Middleton, la biografia in italiano: dal rapporto complicato con William e Meghan alla foto manipolata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo le numerose anticipazioni pubblicate dalla stampa inglese, come quelle sul rapporto con William e Meghan, Rizzoli ha portato in Italia dal 1 agosto (in contemporanea con l’edizione originale inglese) ‘Catherine. Principessa di Galles‘, l’attesa biografia di Kate Middleton scritta dall’autore bestseller del Sunday Times Robert Jobson.

Un estratto dalla biografia di Kate Middleton: il rapporto con William

Per gentile concessione di Rizzoli, l’agenzia ANSA ha pubblicato un estratto dal capitolo intitolato “Il cuore della famiglia“. In un passaggio del libro si legge: “Come la defunta regina Elisabetta, come la regina madre, Catherine esercita un ascendente molto positivo sul marito, a volte decisamente testardo e non sempre incline ad accettare consigli, né dalla moglie né da nessun altro, compreso il padre. Quando, all’inizio del 2024, re Carlo ha manifestato la sua preoccupazione per il fatto che William portasse in giro tutta la famiglia in elicottero, il principe è rimasto irremovibile nella sua decisione”.

Nella biografia si legge ancora: “Pilota esperto, aveva già fatto arrabbiare la regina Elisabetta quando le aveva disobbedito volando assieme alla famiglia per quasi duecento chilometri, da Kensington Palace ad Anmer Hall, nel Norfolk. La regina, ossessionata dall’incidente del 1967 in cui aveva perso la vita il commodoro dell’aria John Blount, allora capitano della sua flotta aerea, aveva in seguito ammonito William, soprattutto per il fatto che a bordo ci fosse anche il suo erede, il principe George, e aveva ricordato al nipote che non avrebbe mai dovuto dimenticare la linea di successione. ‘Non riuscì a trattenersi’ ha ricordato un assistente”.

Il testo prosegue così: “Una volta a conoscenza del suo cancro, re Carlo ha richiamato le preoccupazioni della defunta madre, esortando William a limitare l’uso dell’elicottero. Al suo rifiuto, il re ha insistito affinché firmasse un riconoscimento formale dei rischi che correva e si assumesse la piena responsabilità delle sue azioni, un triste promemoria del peso della successione”.

La traduzione italiana della biografia di Kate Middleton scritta da Robert Jobson è stata affidata a Caterina Chiappa e Manuela Senza Peluso.

La morte della Regina Elisabetta e il “caso” Meghan Markle

Anche Il Messaggero ha pubblicato un’anticipazione della biografia di Kate Middleton e, in particolare, del 15esimo capitolo, quello dedicato agli ultimi giorni di vita della Regina Elisabetta.

Nel libro si legge che, nel giorno della morte della Regina, il principe Harry ha deciso di non viaggiare con il fratello e gli altri membri della famiglia reale. Lo avrebbe fatto perché sarebbe stato fatto divieto a Meghan di accompagnarlo. È emerso poi che, quando ha insistito affinché la moglie fosse al suo fianco a Balmoral, durante una telefonata con il padre, Re Carlo gli ha detto che ciò non era possibile.

Il re e l’intera famiglia sono rimasti delusi dal comportamento egocentrico di Harry, ma nonostante il lutto, il 10 settembre William ha chiesto una tregua al fratello, invitando Harry e Meghan a unirsi a lui e a Catherine per andare a vedere gli omaggi floreali al castello di Windsor.

Catherine avrebbe poi ammesso in privato con un membro della Royal Familu che è stato uno dei momenti più difficili che abbia mai dovuto affrontare, considerata la gravità dei dissidi tra le due coppie.

La foto ritoccata da Kate Middleton

Nella biografia di Kate Middleton c’è spazio anche per lo scandalo mediatico scatenato dalla foto con i figli ritoccata dalla principessa e diffusa ai media da Kensington Palace come foto ufficiale.

Quando l’opera di ritocco è stata scoperta, lo staff di pubbliche relazioni di William avrebbe suggerito di far rilasciare una dichiarazione ufficiale a Kensington Palace per aiutare a stornare la responsabilità dalla moglie (in quel momento in convalescenza). In un primo momento era stato preparato un messaggio che conteneva le parole “noi” e “nostro”, ma William avrebbe poi deciso di non rilasciarla per non avere nulla a che fare con la manipolazione dello scatto.

Quando la dichiarazione è stata rilasciata, Kate se n’è assunta tutta la responsabilità. Qualche giorno dopo, facendo luce sulla situazione durante una visita reale, William ha scherzato: “È mia moglie l’artista”.