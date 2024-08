Kate Middleton, la biografia è già un best seller: le rivelazioni più scottanti da William a Re Carlo III

La biografia di Kate Middleton è uscita l’1 agosto 2024 ed è immediatamente balzata ai primi posti nelle classifiche dei libri più venduti. Il libro Catherine. La Principessa di Galles, edito in Italia da Rizzoli, è stato scritto dal giornalista Robert Jobson, già autore di una quantità di volumi sulla famiglia reale britannica. Il libro ripercorre la vita della principessa Kate, delineandone il ritratto umano dietro il lato pubblico. Di seguito alcune fra le rivelazioni più interessanti.

Perché il principe William non indossa la fede

La scelta del principe William di non indossare la fede nuziale ha destato interrogativi. Nel libro viene spiegato che il principe non ama indossare gioielli e la fede nuziale non fa eccezione. Anche il nonno di William, il principe Filippo, non era amante di gemme e ori e decise di non indossare la fede nuziale.

Kate Middleton, invece, indossa una fede nuziale creata appositamente per lei a partire da una pepita d’oro gallese. La stessa pepita con la quale vengono realizzate tutte le fedi reali a partire dal 1923.

Fonte foto: IPA

Kate Middleton e il principe William.

Kate Middleton sulle orme di Lady Diana

Non c’è da nasconderlo: Catherine. La Principessa di Galles è un libro apologetico che riequilibra i toni del graffiante Spare con il quale il principe Harry ha attaccato a testa bassa Buckingham Palace.

Così Robert Jobson parla della principessa Kate: “Se fosse nata cinquant’anni prima, la sua parabola sarebbe stata impensabile, materia per fiabe“.

“Dietro quel sorriso luminoso […] c’è una donna volitiva, con un’intelligenza brillante e una tenace determinazione”. Kate viene descritta come una persona calma e portata alla diplomazia, anche nella gestione dei conflitti familiari. Kate Middleton, in particolare, avrebbe un effetto calmante sul sanguigno marito William.

Kate mediatrice fra William e Carlo

Kate Middleton avrebbe un reale talento nel dirimere le controversie fra il marito e il suocero, entrambe persone piuttosto intransigenti.

“[Il sovrano] ha temperamento, ma non continua all’infinito. Può sentirsi frustrato ed esplodere, ma poi, in un istante, è tutto dimenticato. William dimentica raramente”, scrive Jobson.

Secondo quanto scrive l’autore, Kate “ha spianato la via a William e a suo padre affinché avessero un rapporto migliore rispetto al passato”.

Uno dei momenti di scontro fra Carlo e William andò in scena quando il re avrebbe “sollevato preoccupazioni” in merito all’uso dell’elicottero da parte di William con Kate Middleton e i loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

Carlo temeva che in caso di incidente la famiglia reale avrebbe perso in un colpo solo tutti i suoi eredi. Fu Kate a mediare fra il padre e il figlio ricomponendo le divergenze.

La biografia di Kate Middleton è acquistabile anche su Amazon

L’affetto di Carlo III per la principessa Kate

“Le vuole bene e apprezza sinceramente tutto ciò che fa”. Così Jobson descrive i sentimenti di re Carlo III per la nuora. Kate ricambierebbe l’affetto e lo dimostrerebbe rivolgendosi al suocero con il tenero appellativo di “nonno”.

Quando William lasciò Kate al telefono

Sotto le festività pasquali del 2007, al culmine di un grave litigio telefonico, William lasciò Kate. “In una conversazione telefonica di trenta minuti carica di emozioni la coppia ammise di non essere sulla stessa lunghezza d’onda…”, scrive l’autore.

William avrebbe così lasciato Kate per telefono sostenendo che entrambi dovessero allontanarsi e cercare “un po’ di spazio” per “trovare la loro strada”.

“Sono libero!”, avrebbe gridato qualche ora più tardi William mentre si trovava nel nightclub Mahiki a Mayfair insieme agli amici, disinibito dopo qualche bicchiere.

Ritorno insieme

Il riavvicinamento arrivò all’inizio di giugno 2007. Kate cercava di riprendersi dalla rottura viaggiando e distraendosi con la vita mondana. William, tornando sui suoi passi, avrebbe cercato più volte di riallacciare il rapporto.

Kate, infine, accettò un invito a una festa in maschera durante la quale fra i due si riaccese l’amore. “All’epoca non ero molto felice, ma in realtà ciò mi ha reso una persona più forte… ho davvero apprezzato quel periodo”, ha raccontato la principessa rievocando i mesi di lontananza da William.

L’accusa di razzismo di Harry e Meghan

Intervistati da Oprah Winfrey nel marzo 2021, Harry e Meghan accusarono la famiglia reale di avere fatto dei commenti razzisti sulla carnagione del piccolo Archie, il loro primogenito.

“L’intera famiglia è addolorata. […] Le questioni sollevate, in particolare quelle riguardanti la razza, sono preoccupanti. Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, vengono prese molto sul serio e la famiglia le affronterà in privato”. Così rispose Buckingham Palace con una nota.

Meghan Markle e il principe Harry non rivelarono mai chi fosse stato l’autore delle frasi razziste, scatenando una sorta di caccia alle streghe sui tabloid britannici.

“Recollections may vary”, “le ricostruzioni possono variare”, è la frase attribuita dapprima alla regina Elisabetta. Secondo Robert Jobson, invece, l’autrice della frase (morbida nella forma, ma lapidaria nella sostanza) sarebbe Kate.

Kate Middleton non avrebbe mai accettato la presenza a corte di Meghan Markle e con quella frase avrebbe provato a proteggere la corona dallo scandalo.