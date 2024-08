Kate Middleton in un video per le Olimpiadi 2024, la principessa si congratula con gli atleti britannici

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Ritorno sui social. La principessa di Galles Kate Middleton è tornata a mostrarsi sui social in un video girato insieme al marito William, erede al trono di Inghilterra, in cui i due si congratulano con gli atleti britannici di ritorno dalle Olimpiadi.

Kate Middleton torna sui social

Kate Middleton, principessa di Galles e moglie dell’erede al trono di Inghilterra, il principe William, è tornata a mostrarsi sui social dopo una lunga assenza, in un video insieme al marito.

La principessa da tempo non si mostrava sui social network. Da diversi mesi infatti ha annunciato di essere affetta da un tumore che la sta costringendo a cure difficili che limitano il tempo che può passare in pubblico.

Fonte foto: IPA Kate Middleton e il marito William

Insieme a William e ad altri personaggi famosi, Kate si è congratulata con gli atleti della spedizione del Regno Unito alle Olimpiadi di Parigi 2024 appena conclusesi con la cerimonia di chiusura.

Il video di congratulazioni agli atleti per le Olimpiadi

È proprio la principessa ad aprire il video con un messaggio agli atleti: “Da tutti noi che vi abbiamo guardati da casa, tante congratulazione al team Gb”

“Bravi per ciò che avete raggiunto, siete stati un’ispirazione per tutti noi” prosegue poi William, al suo fianco per la breve apparizione social.

“Complimenti team Gb, che viaggio incredibile! Ogni atleta ha dimostrato immensa dedizione, cuore e passione. Ci avete resi tutti così orgogliosi! Eccoci a festeggiare ogni trionfo a Parigi 2024 e non vediamo l’ora di vedere di più dai Giochi Paralimpici più avanti in estate” recita la descrizione del post su Instagram.

Hanno partecipato al video anche gli ex atleti olimpici britannici Rebecca Adlington, Chris Hoy e Kelly Holmes, oltre al calciatore inglese David Beckham e al rapper Snoop Dogg, tra gli ambasciatori delle Olimpiadi e molto presente tra il pubblico durante le gare.

La malattia di Kate Middleton

Gli ultimi aggiornamenti sulla salute della principessa di Galles sono arrivati a giugno, quando è stata la stessa Kate Middleton a rilasciare alcune dichiarazioni su come prosegua la cura del tumore che l’ha colpita.

“Come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni cattivi. La mia cura è in corso e durerà ancora qualche mese. Spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, ma so anche che non sono ancora fuori pericolo” aveva detto la principessa.