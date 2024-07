Kate Middleton e William, il retroscena sulla rottura al telefono nella biografia della principessa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un nuovo retroscena su Kate Middleton e William è emerso dalla biografia-scandalo della principessa scritta da Robert Jobson, intitolata Catherine, The Princess of Wales.

Il retroscena sulla rottura tra Kate Middleton e William

Alcune parti del libro, in uscita il 1° agosto 2024, sono già state pubblicate in anteprima. Una di queste riguarda la telefonata con cui William avrebbe lasciato Kate quando i due ancora non erano fidanzati.

La loro storia d’amore era iniziata ai tempi dell’università e la separazione risale al periodo in cui William si sentiva sotto pressione per decidere se impegnarsi seriamente con Kate. Nel 2006 tutti attendevano il fidanzamento ufficiale tra i due ma, poco dopo, è arrivata la telefonata di William che, in soli 30 minuti, avrebbe “scaricato” Kate, giustificando il tutto con la necessità per entrambi di avere più spazi.

Fonte foto: ANSA

William e Kate Middleton.

La riconciliazione tra William e Kate

Dopo la rottura, Kate è partita con sua madre Carole a Dublino, poi è andata con le amiche a Ibiza e. al ritorno a Londra, era stata spesso paparazzata con sua sorella Pippa all’uscita dei club.

William, dal canto suo, avrebbe festeggiato la sua “libertà” nel nightclub Mahiki di Londra. Col passare del tempo, però, ha poi riconsiderato la sua decisione, tentando (con successo) la riconciliazione con Kate Middleton, diventata in seguito sua moglie.

Le anticipazioni della biografia di Kate Middleton

Quella sulla rottura per telefono con William non è l’unica anticipazione della biografia Catherine, The Princess of Wales già emersa.

Come scritto nel libro e anticipato dal Daily Mail, la regina Elisabetta, morta l’8 settembre 2022 a causa dell’”età avanzata” (come comunicato in via ufficiale dalla Royal Family), sarebbe stata in realtà negli ultimi mesi quasi cieca, indebolita da un mieloma.

La regina inoltre, avrebbe sofferto molto la solitudine nel suo ultimo periodo di vita, sia per le morti del marito e di alcune sue amiche che per la sostituzione di alcuni storici membri del suo staff.

Un’altra anticipazione ha fatto riferimento, invece, a una presunta discussione che sarebbe avvenuta all’inizio del 2024 tra re Carlo III e il principe William, in merito all’utilizzo dell’elicottero da parte dello stesso William con Kate Middleton e i loro figli.

Re Carlo avrebbe presentato al figlio (che è un pilota esperto) “un documento formale in cui riconosceva i rischi connessi e si assumeva la piena responsabilità delle sue azioni”.