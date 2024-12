Kate Middleton e lo sgarbo a Re Carlo III, la principessa non si presenta al pranzo prima di Natale

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Ha suscitato grande scalpore la scelta di Kate Middleton di non prendere parte al tradizionale pranzo prenatalizio organizzato da Re Carlo III a Buckingham Palace. La principessa e il consorte il principe William hanno preferito, quest’anno, trascorrere il Natale con i figli e ridurre al minimo i grandi impegni istituzionali. È la prima volta da quando Kate è entrata a far parte della famiglia reale.

Kate Middleton rompe la tradizione

Per la prima volta dal matrimonio con il principe William, Kate Middleton ha infranto le tradizioni natalizie della famiglia reale.

La principessa e il consorte non hanno preso parte al tradizionale pranzo prenatalizio organizzato da Re Carlo III e dalla Regina Camilla al Castello di Windsor.

Fonte foto: IPA Kate, William e i figli alla tradizionale messa prima di Natale

Si tratta di una tradizione di lunga data, istituita dalla Regina Elisabetta per celebrare assieme a tutti i parenti, anche i più lontani, prima di recarsi in campagna per le vacanze.

Kate, William e i tre figli hanno sempre preso parte al pranzo del 19 dicembre, ma non quest’anno. Non si tratta tuttavia di uno sgarbo al Re.

Dopo un anno così difficile e la dura malattia che l’ha colpita, la principessa sente il bisogno di ridurre gli impegni istituzionali e dedicarsi alla famiglia.

Re Carlo III abbandonato anche dal fratello

Kate e William non sono stati gli unici assenti al pranzo al Castello. Mancante anche il principe Andrea, fratello di Re Carlo.

A differenze di Kate, però, Andrea non ha avuto scelta: il suo invito è stato revocato dalla stessa Altezza Reale.

A pesare è il recente “scandalo delle spie”. Si è infatti scoperto che uno dei più stretti confidenti di Andrea fosse in realtà una spia cinese.

L’intelligence britannica ha espulso il presunto agente dal Regno Unito a seguito di un’indagine. La spia era così vicina ad Andrea da essere stato più volte ospite a Buckingham Palace.

Lo stesso accade nel 2022 quando, a seguito del coinvolgimento nello scandalo sessuale di Epstein, ad Andrea fu negato il pranzo di Natale e tolto il titolo reale.

Il Natale della Famiglia Reale

Da poco terminata la chemioterapia, Kate Middleton ha ripreso a presenziare agli eventi istituzionali, ma senza esagerare.

Già da tempo i principi del Galles hanno infatti pianificato di rompere il protocollo reale optando per un Natale più tranquillo e rilassato.

Kate e William, assieme ai piccoli George, Charlotte e Louis, si trovano nella residenza di campagna di Sandringham, nel Nordfolk.

E sarà qui che anche il Re Carlo e la Regina Camilla li raggiungeranno il 25 dicembre, per pranzare assieme dopo la tradizionale messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena.