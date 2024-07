Kate Middleton e il viaggio post Wimbledon: l'ultima indiscrezione dopo le voci sul divorzio con William

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non si placano le indiscrezioni su Kate Middleton, dopo che la Principessa ha annunciato di avere un tumore. Dopo l’apparizione a Wimbledon e le voci sul divorzio, dall’Inghilterra ora si parla di un viaggio.

Il viaggio di Kate Middleton

Dopo l’apparizione pubblica alla finale del torneo maschile di tennis a Wimbledon, ad agosto Kate Middleton dovrebbe trascorrere le vacanze estive a Balmoral assieme al Principe William e ai loro tre bambini, cioè George (10 anni), Charlotte (9 anni) e Louis (6 anni). C’era incertezza sul viaggio a causa delle condizioni di salute della principessa, ma a quanto pare i piani sono stati confermati anche quest’anno.

Stando a una fonte citata dal Daily Express, la Royal Family si trasferirà al Castello di Balmoral dopo che questo chiuderà le sue porte, il 4 agosto.

“Quest’anno sarà un evento piuttosto sobrio, in cui tutti si incontreranno solo per rilassarsi e staccare la spina”, ha detto una fonte al quotidiano inglese a proposito dei piani per le vacanze della famiglia.

Oltre al principe William e alla principessa del Galles (e i loro figli) a Balmoral ci saranno anche il re Carlo e la regina Camilla, che si uniranno alla famiglia qualche giorno dopo a metà agosto, oltre alla principessa Anna e Mike e Zara Tindall.

Saranno assenti, invece, il Duca e la Duchessa del Sussex. La fonte ha spiegato: “Harry e Meghan non si uniranno al resto della Famiglia Reale ad agosto”, La stessa fonte ha aggiunto che Re Carlo desidera che la vacanza sia una “felice occasione per la famiglia”.

Fonte foto: Getty Images

Kate Middleton a Wimbledon.

L”apparizione di Kate Middleton a Wimbledon

Lo scorso 14 luglio, Kate Middleton, nonostante il cancro, ha presenziato (accompagnata dalla figlia Charlotte) alla finale del torneo maschile di tennis di Wimbledon 2024, vinto per il secondo anno consecutivo dal tennista spagnolo Carlos Alcaraz.

La 42enne ha ricevuto una grande ovazione da parte del pubblico presente nel momento in cui ha fatto il suo ingresso nell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Dopo aver consegnato il trofeo ad Alcaraz, Kate ha incontrato il tennista ad un evento privato dove ha avuto modo di scambiare qualche parola in più con il 21enne.

Le voci sul divorzio tra Kate Middleton e William

Negli ultimi giorni le voci su un possibile divorzio tra Kate Middleton e il principe William si sono fatte sempre più insistenti. Nonostante si tratti solo di indiscrezioni, in molti hanno accostato il nome di William a quello di Rose Hanbury, nome già noto agli appassionati di cronache rosa e della Royal Family.

Come riportato dal magazine DiLei, ci sarebbe aria di divorzio tra Kate e William perché nella vita del principe sarebbe ritornata la marchesa Rose Hanbury, già al centro di voci su un presunto tradimento di William in passato.