Kate Middleton appare a Wimbledon dimagrita con l'abito viola: la standing ovation del pubblico

Kate Middleton torna a mostrarsi in pubblico per la seconda volta da quando le è stato diagnosticato un tumore. Dopo aver presenziato al Trooping the Colour, non è mancata alla finale di Wimbledon, venendo accolta da un caloroso applauso del pubblico presente sul campo centrale dove si sono sfidati Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, con la netta vittoria dello spagnolo.

Kate Middleton a Wimbledon: la premiazione e il lungo abito viola

Per l’occasione Kate ha indossato un elegante abito viola firmato Safiyaa. Accanto a lei c’è stata la figlia Charlotte, 9 anni. Alla fine del match tennistico, Kate ha premiato il vincitore, ossia Alcaraz che ha spazzato via Djokovic in tre set.

La tradizione vuole che sia la principessa a omaggiare il trionfatore di Wimbledon in quanto è patrona della federazione inglese dei club di tennis e croquet, carica conferita dalla regina Elisabetta II.

Fonte foto: ANSA

William assente, si trova a Berlino per gli Europei

Non si è visto invece all’All England Club il principe William in quanto si trova in queste ore a Berlino per la finale degli Europei che vedrà fronteggiarsi Inghilterra e Spagna.

Oltre alla piccola Charlotte, la Middleton è stata accompagnata dalla sorella Pippa.

Quando Kate è arrivata nello stadio e si è accomodata nella Royal Box, è stata omaggiata con una vera e propria standing ovation. Al suo fianco anche la presidente del Club di Wimbledon, Deborah Jevans.

Attorno alla Royal Box, per seguire la finale, si sono seduti molti volti noti. Da Tom Cruise all’attrice Julia Roberts passando per l’ex tennista André Agassi e il sindaco di Londra Sadiq Khan, fino all’attore Benedict Cumberbatch (compagno a Eton di William), tutti hanno ammirato la netta vittoria di Alcaraz.

Kate Middleton dimagrita

Kate Middleton è apparsa raggiante, ma visibilmente dimagrita. Al momento continua a sostenere le cure per combattere il tumore scoperto lo scorso marzo.

Per quel che riguarda il cancro, la Royal Family non ha mai diffuso pubblicamente i dettagli della malattia, chiedendo espressamente privacy e rispetto per il periodo non facile affrontato dalla principessa.