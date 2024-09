Karl Lagerfeld, sciolto il nodo sull'eredità: Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi escluse dal testamento

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A distanza di oltre cinque anni dalla morte di Karl Lagerfeld, è stato finalmente sciolto il nodo sull’eredità, sbloccando così i pagamenti per gli 8 beneficiari. Assenti a sorpresa l’amica Carolina di Monaco e l’ambassador Charlotte Casiraghi, che potranno però scegliere dei mobili da uno degli appartamenti dello stilista.

L’eredità di Karl Lagerfeld

Il 19 febbraio 2019 moriva a Neuilly-sur-Seine, in un ospedale parigino, lo stilista 85enne Karl Lagerfeld, ricoverato il giorno prima in seguito a delle complicazioni del tumore al pancreas con il quale conviveva.

Da allora i suoi eredi e beneficiari del testamento hanno ingaggiato una battaglia legale per sbloccare il patrimonio dello stilista, congelato dal fisco francese a causa di alcuni grossi investimenti effettuati dall’ex contabile di Lagerfeld senza fornire alcuna spiegazione alle autorità.

Carolina di Monaco e Karl Lagerfeld, in occasione del compleanno di 60 anni della principessa, che è stata ora esclusa dall'eredità dello stilista

Ora, a distanza di cinque anni dalla morte di una delle icone della moda contemporanea, la questione sembra sia stata finalmente risolta, e i beneficiari del testamento potranno incassare la parte a loro destinata.

Chi sono i beneficiari del testamento

Sarebbero 8 le persone indicate nel testamento che dovranno ricevere parte del patrimonio del defunto stilista, a cominciare dal modello Baptiste Giabiconi, molto amico di Lagerfeld che lo ha assistito negli ultimi anni, che riceverà il 30% degli averi.

Come riportato da Di Lei, tra gli altri eredi presenti nel testamento ci sono Virginie Viard (che ha preso il posto di Lagerfeld nella direzione di Chanel), Sophie de Langlade, Caroline Lebar, l’attrice Amanda Harlech, e la governante Françoise Caçote, che riceverà la bellezza di 1,5 milioni di euro per occuparsi della gatta dello stilista, Choupette.

Ma, se da un lato si è creato interesse per le persone inserite nelle ultime volontà di Lagerfeld, forse più scalpore hanno fatto i nomi delle persone escluse dal testamento.

I grandi nomi esclusi dall’eredità

Il primo non può che essere quello della 67enne Carolina di Monaco, sorella del principe Alberto e grande amica dello stilista fin dagli anni ’70, dopo essersi conosciuti durante un servizio fotografico per Vogue America, svoltosi nell’appartamento di Lagerfeld a Parigi.

Da quel momento in poi, Lagerfeld ha vestito i reali in diverse occasioni, sia per impegni ufficiali che per uscite più informali, con Carolina sempre presente in prima fila alle sfilate. Per lei, che descrisse la morte dello stilista come un “lutto familiare”, c’è “solo” la possibilità di ereditare i mobili di Lagerfeld dal suo appartamento parigino.

Possibilità che verrà condivisa con altre tre persone, tra le quali Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e, dal 2020, brand ambassador di Chanel, brand per il quale Lagerfeld è stato direttore creativo, oltre ad aver firmato una propria linea di abbigliamento.