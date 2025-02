Kanye West svela di essere autistico dopo il nudo di Bianca Censori, la storia della diagnosi sbagliata

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Kanye West è autistico. A rivelarlo è stato lo stesso rapper in un’intervista, durante la quale ha raccontato che sua moglie, Bianca Censori, lo avrebbe indirizzato verso un medico che avrebbe negato la diagnosi del disturbo bipolare precedentemente formulata. Grazie a questo nuovo consulto Ye – questo il nuovo nome adottato dall’artista e produttore – avrebbe trovato una collocazione più precisa per gli atteggiamenti che in passato lo hanno portato al centro delle cronache internazionali.

Kanye West è autistico?

Nel corso di un’intervista rilasciata per il podcast The Donwload Kanye West ha rivelato di essere autistico. Secondo il suo racconto, sua moglie Bianca Censori lo avrebbe “portato da questo dottore” dopo che la stessa avrebbe detto: “Qualcosa nella tua personalità non sembra bipolare, ho già visto persone bipolari”.

Nel 2019, infatti, Ye ha rivelato di essere affetto da disturbo bipolare, una diagnosi che un anno dopo è stata confermata dall’ex moglie Kim Kardashian in una serie di storie pubblicate su Instagram.

Poi il rapper ha continuato: “Ho scoperto che in realtà soffro di autismo”, e ha fatto riferimento ai ripetuti endorsement a Donald Trump. Ad esempio, ha rivelato che l’autismo lo avrebbe portato ad assumere comportamenti opposti a ciò che tutti gli contestavano.

Uno di questi comportamenti riguardava il cappello con lo slogan di Trump: “Quando le persone mi hanno detto di smettere, mi ci sono fissato. Ed è questo il mio problema“.

Il disturbo bipolare

Nella sostanza, il medico che Kanye West avrebbe consultato su consiglio della moglie avrebbe negato la presenza di un disturbo bipolare. Come già detto, a parlarne per la prima volta era stato proprio il rapper nel 2019, ma nel 2020 l’ex moglie Kim Kardashian aveva ripreso il discorso – confermando la diagnosi – nelle sue storie Instagram.

La modella aveva dunque lanciato un appello ai media, chiedendo di avere “comprensione ed empatia“. “Le sue parole a volte non collimano con le sue intenzioni”, aveva aggiunto, riferendosi alle ripetute esternazioni antisemite e le posizioni a favore del suprematismo bianco.

Il caso Bianca Censori

Kanye West e Bianca Censori non sono certamente nuovi agli scandali. In ultima battuta la coppia ha fatto parlare di sé dopo l’apparizione ai Grammy, durante la quale la 30enne si è presentata con addosso solamente un completo di nylon trasparente, mostrando di fatto il suo corpo.

Il dibattito sull’iniziativa è ancora aperto: è stata una scelta di Kanye West o di Bianca Censori?