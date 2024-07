Kanye West dagli Usa alla Russia di Putin mentre ex dipendenti lo accusano di schiavitù e pornografia

Mentre Kanye West vola in Russia dall’amico Vladimir Putin, i suoi ex dipendenti lo accusano di schiavitù e pornografia. Ancora guai per il rapper statunitense, impegnato nell’organizzazione di una serie di concerti a Mosca, nonostante l’embargo nei confronti del Paese in guerra contro l’Ucraina.

La causa negli Usa

Il controverso rapper e produttore discografico è stato citato in giudizio insieme all’ex collaboratore Milo Yiannopoulos, in una causa intentata da un gruppo di sviluppatori, adulti e minorenni, che, secondo quanto riportato dal sito Tmz, sostengono di essere sottoposti a “lavori forzati e trattamenti crudeli, inumani o degradanti”.

La vicenda nasce dal progetto di Kanye West di un’app chiamata “YZYVSN”, attraverso la quale promuovere i suoi album Vultures e Vultures 2, facendo concorrenza a piattaforme come Spotify o Apple Music.

Fonte foto: ANSA

Kanye West al fianco di Donald Trump

Le accuse di schiavitù e pornografia negli Usa

Da quanto emerso dalla causa, il rapper e il suo ex collaboratore avrebbero costretto i dipendenti a lavorare lunghe ore senza paga o riposo. In questo contesto, diversi manager di West avrebbero anche utilizzato un linguaggio discriminatorio nei confronti dei lavoratori stranieri e delle minoranze per creare un ambiente di lavoro ostile, chiamandoli anche “schiavi” o “nuovi schiavi”.

West avrebbe poi chiesto ai dipendenti di firmare accordi di non divulgazione, minacciando di licenziare i minorenni e di trattenere la paga in caso di rifiuto. Stipendi che non sarebbero stati effettivamente erogati, portando gli sviluppatori a denunciare il rapper e l’ex collaboratore, con la richiesta di risarcimenti per compensi e straordinari non pagati, oltre ai danni emotivi.

Secondo le accuse, inoltre, la moglie di West, Bianca Censori, che non risulta tra gli imputati, avrebbe inviato pornografia esplicita al personale, accessibile ai minorenni.

Il concerto in Russia

La notizia della causa contro Kanye West arriva nelle stesse ore dell’annuncio della sua presenza a Mosca, in barba all’embargo sancito contro la Russia, anche per i personaggi dello spettacolo.

Secondo l’agenzia ufficiale russa Tass, il rapper, sostenitore di Donald Trump e grande estimatore di Putin, avrebbe in programma un concerto allo stadio Luzhniki l’8 luglio, alla presenza di circa 80mila persone.

“Kanye West è già a Mosca! Questa è una notizia super! Si è fermato nel cuore della capitale”, ha dichiarato la produttrice Yana Rudkovskaya, citata dall’agenzia.