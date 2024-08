Tim Walz vicepresidente scelto da Kamala Harris: chi è il governatore del Minnesota subito attaccato da Trump

Da una parte Donald Trump e James David Vance, dall’altra Kamala Harris e Tim Walz. La candidata dem alla Casa Bianca ha scelto il suo vicepresidente in caso di elezione: chi è il governatore del Minnesota.

Tim Walz candidato vicepresidente di Kamala Harris

Kamala Harris ha scelto Tim Walz come candidato vicepresidente, a 91 giorni dalle elezioni Usa.

La notizia, lanciata dalla Cnn, ha immediatamente fatto il giro del mondo.

Fonte foto: ANSA

Chi è Tim Walz, governatore del Minnesota

Timotyhy James Walz, nato a West Point il 6 aprile 1964 e originario del Nebraska, è il governatore del Minnesota – cruciale nel Midwest – dal 2019 (dal 2007 al 2019 era stato membro della Camera dei Rappresentanti per lo stesso Stato).

Il 60enne, sposato e con due figli, è un ex membro della Guardia nazionale: si era arruolato quando aveva 17 anni, prestando servizio per oltre due decenni in missioni in patria e all’estero.

Una volta ritiratosi dalla carriera militare, è stato docente di Studi sociali e allenatore di football alle superiori a Mankato, vicino Minneapolis, prima darsi alla politica.

Nel 2006, si era candidato con successo per un seggio al Congresso in un distretto prevalentemente rurale e agricolo nel Minnesota meridionale, ricoprendo l’incarico per 12 anni e diventando l’unico democratico a tenere in un distretto tendenzialmente rosso, in quasi 30 anni.

Nel 2022 è stato rieletto per un secondo mandato da governatore in Minnesota, dopo aver battuto il repubblicano Scott Jensen.

All’attacco di Donald Trump e JD Vance

Negli ultimi tempi, come ricordato dall’Ansa, Tim Walz aveva definito la coppia Trump-Vance plain weird, ossia semplicemente bizzarra.

La replica di Trump

“Un liberale incompetente“. Così la campagna di Donald Trump ha già iniziato a definire Tim Walz.

Il caso Goerge Floyd

Tim Walz, dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd – l’innesco al movimento Black Lives Matter -, da governatore del Minnesota aveva proclamato la giornata del ricordo (Remembrance Day), battendosi in prima linea contro il razzismo.