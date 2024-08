Il discorso con cui Kamala Harris ha accettato la candidatura alla Casa Bianca: l'attacco a Trump a Chicago

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

C’era grande attesa per il discorso di Kamala Harris alla convention democratica di Chicago del 22 agosto. Harris ha ufficialmente accettato la nomination per la presidenza, accompagnata da applausi e ovazioni da parte del suo pubblico. E, durante il suo discorso, oltre ad aver accettato la nomination, ha anche attaccato l’avversario Donald Trump in maniera diretta.

Kamala Harris accetta la nomination alla presidenza

È salita sul palco intorno alle 4,30 ora italiana di questa notte Kamala Harris, accompagnata dalle ovazioni del pubblico.

Il suo discorso alla convention dem di Chicago è stato lungamente atteso: si è infatti trattato del discorso attraverso il quale la Harris ha accettato la sua nomination per la Casa Bianca.

Fonte foto: Getty

Uno scatto che ritrae Kamala Harris

La politica ha innanzitutto ringraziato i familiari e Joe Biden prima dell’accettazione ufficiale della candidatura.

Kamala Harris su Biden: “non mi alleerò mai coi dittatori”

Nel suo discorso, Kamala Harris ha incluso alcuni commenti al vetriolo su Donald Trump.

Definendo l’avversario politico come “un uomo poco serio”, la candidata democratica ha previsto serie conseguenze in caso di un futuro ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Oltre ad aver criticato le posizioni dei repubblicani nei confronti dell’accesso all’aborto, Harris si è anche espressa su temi come l’Ucraina e la Nato.

“Non mi alleerò mai con i dittatori come fa Trump”, ha dichiarato la candidata democratica, rinnovando inoltre l’impegno al sostegno dell’Ucraina nel caso in cui venga eletta come Presidente.

Inoltre, Harris ha promesso sostegno agli alleati Nato, ribadendo la necessità del cessate il fuoco a Gaza.

Il discorso di Kamala Harris si è concluso, tra gli applausi generali, con un bacio al marito Doug Emhoff, che l’ha raggiunta sul palco.

Il commento di Trump

Non si è fatta attendere la risposta di Donald Trump, che è immediatamente intervenuto sia su Fox che, successivamente, su NewsMax in diretta telefonica.

Durante gli interventi su Fox e NewsMax, Donald Trump ha criticato il discorso di Kamala Harris, sostenendo che le azioni che ora promuove avrebbero dovuto essere attuate già anni fa.

L’ex presidente ha inoltre evidenziato la mancanza di dettagli concreti sulle sue politiche, esprimendo scetticismo sulla sua capacità di affrontare le questioni più critiche.

Trump ha anche rincarato la dose sulla sua piattaforma Truth Social: “Ci porterà alla Terza Guerra Mondiale”: questo il commento dell’ex presidente.