Juventus Next Gen bloccata a Trapani per problemi all'aereo, giocatori dormono a terra in aeroporto

Disavventura inattesa per la Juventus Next Gen, la formazione giovanile bianconera che si è trovata a dover trascorrere una notte in aeroporto a Trapani dopo una gara di campionato disputata in Sicilia. Un problema sul volo di ritorno verso Torino, infatti, ha causato il lungo ritardo che ha obbligato l’allenatore Montero e i suoi giovani calciatori a dormire sul pavimento dello scalo, con la singolare foto che ha fatto il giro dei social.

Notte in aeroporto a Trapani per la Juventus Next Gen

Dopo la lunga trasferta a Trapani (e la gara terminata in pareggio) difficile immaginare che qualcuno, nella Juventus Next Gen, potesse prevedere di dover anche dormire in aeroporto.

Il rientro a Torino era programmato con il volo Ryanair delle 23,15 che sarebbe atterrato a Orio al Serio. Tuttavia, il piano è stato interrotto, costringendo i ragazzi di Paolo Montero, insieme allo staff e ai dirigenti, a cercare di riposare qualche ora in una situazione poco confortevole.

La foto dei giocatori che dormono in terra all’aeroporto

La fotografia che ha fatto il giro dei social è stata catturata da altri viaggiatori in attesa all’aeroporto di Trapani-Birgi per lo stesso volo, che trasportava circa 180 passeggeri.

Tutti erano già a bordo quando, poco prima di decollare, il comandante ha comunicato l’arrivo di una squadra di ingegneri per risolvere un problema tecnico. La partenza è stata posticipata per la prima volta alle 2 del mattino, seguita da ulteriori imprevisti che hanno portato a un nuovo rinvio alle 7.

L’orario notturno ha reso difficile anche la ricerca di un alloggio. Alle 6 è arrivata la notizia che l’aereo sarebbe stato sostituito con un altro proveniente da Pisa, e il decollo è finalmente avvenuto solo alle 9.

Una volta atterrati a Orio, un pullman aspettava i giovani bianconeri, che sono tornati a casa per pranzo dopo una trasferta più lunga e complicata del previsto.

Le scuse del presidente del Trapani

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha voluto rivolgere le sue scuse agli avversari per quanto accaduto.

“Rinnovo le mie scuse alla dirigenza juventina ed al tempo stesso mi rivolgo nuovamente alla Regione Sicilia chiedendo di intervenire ed aiutarci a dare una svolta seria ad uno scalo aeroportuale che veste in condizioni a mio parere inadeguate per quelle che sono le aspettative turistiche sportive del territorio trapanese” ha dichiarato in una nota.

La Juventus Next Gen, primo progetto in ordine cronologico di “seconda squadra” legata a un club storico che ha preso piede in Italia, debutta quest’anno nel girone C della terza serie nazionale, dove sono presenti in prevalenza società del sud.

Ciò vuol dire che i ragazzi di Montero si troveranno molto spesso ad affrontare trasferte lunghe ed estenuanti, nella speranza però di dormire in futuro sonni più tranquilli.