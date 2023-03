Juventus Beer è la birra ufficiale del club bianconero: presto in vendita, dove e quando si potrà comprare

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Non solo calcio per la Juventus che sbarca anche nel mondo del beverage con una birra. I bianconeri, infatti, hanno presentato la “Juventus Beer“, il nuovo progetto che legherà il marchio della società torinese a una birra che sarà in commercio nella grande distribuzione.

Juventus Beer, l’annuncio

A svelare l’arrivo della nuova “Juventus Beer” è stato Moulay Driss El Faria, titolare della 25H Holding che si occuperà del lancio della birra con la società El Original.

“Nasce la Juventus Beer, uno dei primi casi di birra a marchio di una squadra di calcio prodotto e distribuito dalla mia società El Original Srl con licenza di Juventus Football Club”. Moulay Driss El Faria, 30enne imprenditore di Vigevano, ha esperienza nel settore dopo aver lanciato Aviva Wines, la bevanda colorata best seller su Amazon, e poi Mood Wines (il prosecco luminous). Ma c’è anche Bombeer, la birra lanciata insieme a Bobo Vieri che sta spopolando praticamente ovunque.

Quando arriva la “Juventus Beer”

Lo stesso Moulay Driss El Faria, nel suo post sui social, ha svelato che servirà attendere ancora qualche settimana per gustare la birra bianconera. Si tratterà di una lager che arriverà nella grande distribuzione nelle prossime settimane.

Non è stato fornito ancora il giorno del lancio ufficiale, ma secondo quanto scritto dall’imprenditore 30enne la bevanda arriverà sul mercato da aprile 2023. Il colore? Di certo non bianconera, ma di certo chiamerà tanti tifosi e diversi appassionati a provare la bibita della Vecchia Signora.

Juventus e birra, il primato nel calcio

Il legame tra il nome Juventus e una birra, per l’appunto “Juventus Beer”, è il primo caso in assoluto nel mondo del calcio. Il binomio è di certo una consuetudine nel mondo del pallone in termini di sponsorizzazione, come il main sponsor della Champions League, ma legare il nome di un club a una bevanda come questa non ha precedenti.

L’accordo per la produzione e la commercializzazione della “Juventus Beer” allargherà ulteriormente il ventaglio di presenze del club alle varie aree merceologiche che, oltre al merchandising tipico di tutte le società sportive, da fine aprile metterà a disposizione dei tifosi “un sorso di Juventus”.