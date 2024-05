Jovanotti annuncia il tour 2025, sarà nei palazzetti dopo l'incidente in bici a Santo Domingo: date top secret

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Jovanotti torna in tour. Dopo l’incidente in bici a Santo Domingo in cui era rimasto coinvolto, il cantante tornerà nel 2025 a esibirsi dal vivo nei palazzetti di tutta Italia. Le date però rimangono ancora segrete.

Jovanotti annuncia il nuovo tour

Tramite il suo profilo Instagram, Jovanotti ha deciso di annunciare il PalaJova 2025, il suo nuovo tour che riporterà il cantante ad esibirsi nei palazzetti di tutta Italia a partire dal prossimo anno, dopo mesi di pausa forzata.

Una semplice foto con quello che dovrebbe essere il logo del nuovo tour e una manciata di hashtag nella descrizione sono bastati ad accendere la passione dei fan che si sono riversati nei commenti per sostenere il proprio idolo.

Jovanotti aveva dovuto rinunciare al tour del 2024 a causa di un incidente in bici a Santo Domingo avvenuto la scorsa estate. Nessuna tournée quindi per quest’anno: i fan dovranno attendere ancora qualche mese.

Le date ancora segrete

Attesa anche per i biglietti e le date del nuovo tour di Jovanotti. Come detto, il post di Instagram che ha annunciato i nuovi concerti non conteneva alcun dettaglio, quindi per i fan si prolunga ancora l’attesa.

Le date sono rimaste segrete e il cantante non ha ancora comunicato nemmeno un periodo temporale entro il quale saranno rivelate. Possibile però che non si tratti più della stagione calda, come avvenuto per il Jova Beach Party, dato che si tratterà di un tour nei palazzetti.

Anche per i biglietti e le relative prevendite, Jovanotti non ha ancora fatto sapere alcun dettaglio. L’attesa rimane quindi altra tra i fan che hanno dovuto aspettare più di un anno per poter rivedere il proprio idolo sul palco.

L’incidente a Santo Domingo

Il 15 luglio del 2023 Jovanotti è rimasto coinvolto in un incidente a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, lo Stato caraibico che si divide l’isola di Hispaniola con Haiti, occupandone la porzione più occidentale.

Le conseguenze per il cantante erano state serie, con alcuni interventi chirurgici per riallineare il femore danneggiato dall’impatto, dopo un errore dei medici dominicani che lo avevamo inizialmente curato.

Di conseguenza è stato rimandato il tour del 2024. L’ultimo concerto di Jovanotti rimane quindi l’ultima data del Jova Beach Party 2022, all’aeroporto di Bresso a Milano.