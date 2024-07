Josh Klinghoffer ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers accusato di omicidio dopo aver investito un uomo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Josh Klinghoffer, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, è stato accusato di omicidio colposo e negligenza. Avrebbe investito e ucciso un pedone, il 47enne Israel Sanchez, nel marzo del 2024.

Omicidio colposo e negligenza, la star citata in giudizio

Il musicista è stato citato in giudizio da Ashley Sanchez, figlia del defunto.

La causa è stata presentata alla Corte Superiore dello Stato della California.

Fonte foto: IPA

I Red Hot Chili Peppers, in uno scatto del 2012

L’incidente causato da Josh Klinghoffer: la ricostruzione

Il tragico incidente risale al pomeriggio del 18 marzo. Mentre stava andando al supermercato e camminava sulle strisce pedonali, Israel Sanchez è stato investito dal chitarrista. I fatti sono avvenuti ad Alhambra, a est di Los Angeles.

Klinghoffer era alla guida di un Suv nero senza targa: ha svoltato a sinistra a un incrocio, con le strisce pedonali segnalate, investendo l’uomo.

L’impatto ha provocato un trauma contundente alla testa di Sanchez, morto poi dopo poche ore in ospedale per le ferite, come riporta LaPresse.

Chitarrista accusato: c’è un video

Secondo l’accusa, Klinghoffer stava usando un cellulare mentre era alla guida, come dimostrerebbe un filmato ottenuto dalla telecamera di un vicino. Nel video si vede anche uno spartitraffico erboso che divide la strada e che gli avrebbe permesso di vedere in tempo il pedone.

“Mio padre era conosciuto per essere un grande chef, era anche il miglior nonno possibile. La sua vita è stata tolta da un atto di negligenza di una persona che non si è preoccupata di guardare la strada”, ha detto in un comunicato Ashley Sanchez che ha accusato l’artista di non aver mai provato a contattare la sua famiglia.

Klinghoffer non è stato arrestato dopo l’incidente e, tramite il suo avvocato, ha voluto ribadire come si sia trattato solo di un tragico incidente. A Rolling Stone, il suo legale ha detto: “Josh si è immediatamente fermato, ha chiamato il 911 e atteso l’arrivo della polizia e dell’ambulanza. Sta collaborando con l’indagine”.

Chi è Josh Klinghoffer, l’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers

Nato a Los Angeles, il 3 ottobre 1979, Josh Klinghoffer si è unito ai Red Hot Chili Peppers nel 2009, in seguito alla seconda uscita dal gruppo del celebre chitarrista John Frusciante,

Ha lasciato la band nel 2019 quando lo stesso Frusciante ha deciso di rientrare nel gruppo.

Dopo aver intrapreso la carriera da solista e aver aperto alcuni concerti dei Pearl Jam, nel 2021 si è unito a loro come chitarrista.