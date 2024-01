José Mourinho esonerato dalla Roma, salta lo Special One: quanto ha guadagnato nei tre anni in panchina

José Mourinho è stato esonerato dalla Roma. Attraverso una nota ufficiale, il club giallorosso ha annunciato che il portoghese non è più l’allenatore. Lo Special One “e i suoi collaboratori tecnici lasceranno la squadra “con effetto immediato. Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin.

Il comunicato ufficiale della Roma

Il club ha ufficializzato l’esonero attraverso un comunicato pubblicato anche sui social.

I giallorossi hanno ringraziato José Mourinho pubblicando anche una foto in cui lo si vede alzare la Conference League.

“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della prima squadra saranno comunicati a breve”.

I risultati di Mourinho alla Roma

José Mourinho è arrivato alla Roma nell’estate 2021, dopo aver firmato un contratto triennale, con scadenza fissata a giugno 2024.

Al primo anno ha vinto la Conference League, diventando il primo allenatore a vincere i tre principali trofei continentali per club (Champions League, Europa League e, appunto, Conference League).

Al secondo anno ha perso la finale di Europa League ai rigori contro il Siviglia.

Al terzo anno, con sei mesi di anticipo, è stato esonerato alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A, con la squadra al 9° posto, distante comunque appena 5 punti dalla zona Champions.

La reazione di Mourinho è un fake

Dopo pochi minuti dal comunicato ufficiale è arrivato il messaggio di José Mourinho, sempre sui social.

Si tratta però di un account fake dedicato allo Special One.

Qual era lo stipendio di José Mourinho alla Roma

José Mourinho ha accettato di firmare con la Roma nel 2021 probabilmente attirato anche dai benefici fiscali del decreto Crescita, ora di fatto cancellato dal Parlamento.

Lo stipendio dello Special One era di 7 milioni di euro netti più bonus: non pochi, ma sicuramente molti meno rispetto a quelli incassati nella precedente esperienza al Tottenham (15 milioni di sterline, circa 17,5 milioni di euro).

Gli altri esoneri di Mourinho in carriera

Non è la prima volta che Mourinho viene esonerato.

Prima della decisione della Roma, infatti, il portoghese era stato esonerato anche nelle stagioni:

2017-18, Manchester United;

2020-21, Tottenham.

Al Chelsea (in entrambe le esperienze) e al Real Madrid, invece, non si è trattato formalmente di esonero, ma di risoluzione consensuale.