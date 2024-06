Jordan Bardella di Rassemblement National contro Roberto Vannacci: il partito di Le Pen è l'alleato della Lega

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Jordan Bardella di Rassemblement National, il partito di Le Pen alleato della Lega, ha preso le distanze da Roberto Vannacci, candidato leghista alle elezioni Europee 2024.

Cosa ha detto Jordan Bardella su Roberto Vannacci

Jordan Bardella, il capolista del partito di estrema destra di Marine Le Pen alle elezioni Europee 2024 ha risposto a una domanda dell’emittente ‘Bfmtv’ sul generale Roberto Vannacci.

‘Bfmtv’ ha riportato che, “interrogato sulla presenza del generale Roberto Vannacci, autore di commenti omofobi, nella lista italiana alleata del Rassemblement national per le elezioni europee”, Bardella ha dichiarato di “non essere a conoscenza dei suoi commenti”. Poi ha aggiunto: “Non li condivido, li condanno“. E ancora: “Sono il difensore delle mie idee e del mio partito. Non sono l’avvocato di questo signore“.

Fonte foto: ANSA

Il generale Roberto Vannacci.

L’ultimo comizio di Roberto Vannacci prima delle Europee 2024

“L’8 e il 9 giugno sapete cosa fare: andate alle urne votate per la Lega e scrivete il nome Vannacci sulla scheda. Al vostro segnale scateneremo l’inferno“. Così il generale Roberto Vannacci ha concluso il suo discorso alla chiusura della campagna elettorale della Lega a Milano, citando il celebre film ‘Il Gladiatore’.

Il candidato della Lega alle elezioni Europee 2024 ha anche dichiarato: “Se ogni attività propositiva dovesse fallire, allora comincio con la mia specialità: il sabotaggio. Sabotaggio di qualsiasi iniziativa che dovesse distruggere nostre tradizioni, la nostra famiglia, il nostro suolo e il nostro sangue”.

Ancora Vannacci: “Vorrei un’Europa migliore, voglio un’Europa più sovrana perché la sovranità degli Stati è quella su cui si basa tutta nostra identità. Ci stanno vendendo il concetto dell’inclusività, dobbiamo accettare tutti, io che sono una persona notoriamente controcorrente dico che voglio essere esclusivo. Perché l’esclusività attira tutti. Il mio contratto quindi sarà solo con gli italiani. Voglio difendere gli interessi dei cittadini italiani e milanesi e di nessun altro”.

Salvini difende Vannacci

Ospite a ‘In Mezz’ora’, il leader della Lega Matteo Salvini ha difeso Roberto Vannacci dalle accuse di razzismo: “Il razzismo in Vannacci io non l’ho mai trovato, condivido molto del suo pensiero”.

Poi ha aggiunto: “Decidono gli italiani se qualcosa è discutibile. Qualcuno dice che Salvini non dovrebbe parlare, non dovrebbe esistere, non dovrebbe respirare. Se alcuni milioni di Italiani, come dicono i sondaggi, domenica prossima sceglieranno la Lega e Vannacci non penso che siano dei matti. Gli italiani sono un popolo generoso e solidale ma che non è disponibile a diventare una colonia islamica o un califfato islamico”.