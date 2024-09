Jon Bon Jovi salva una donna dal suicidio sul ponte a Nashville durante le riprese di un video musicale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il cantautore statunitense Jon Bon Jovi ha salvato una donna che aveva intenzione di suicidarsi da un ponte a Nashville durante le riprese di un video musicale.

Il gesto di Jon Bon Jovi

Il dipartimento di polizia metropolitana di Nashville ha condiviso il video del salvataggio di Jon Bon Jovi. Il frontman dei Bon Jovi, assieme ad altri, ha parlato con la donna e l’ha aiutata a tornare sul ponte.

“È necessario che tutti noi ci aiutiamo a vicenda a proteggerci”, ha affermato Ch John Drake in una breve dichiarazione.

Perché Jon Bon Jovi era sul ponte a Nashville

In base a quanto emerso da un altro filmato pubblicato sui social media, sembra che i Bon Jovi si trovassero a Nashville per girare un video musicale sul ponte.

Nel video diffuso dalla polizia negli Usa, si vede una donna vestita di blu che si aggrappa alla ringhiera mentre è in piedi sul davanzale. Altre persone la superano e, poco più avanti sul ponte, la squadra di Bon Jovi sembra stia preparando l’attrezzatura per le riprese. Bon Jovi si avvicina alla donna assieme a qualcun altro, mentre il suo team è ancora più lontano. Si vede che il cantante la saluta con la mano e si appoggia alla ringhiera vicino a lei.

Dopo circa un minuto, come ricostruito dalla Bbc, Bon Jovi si avvicina alla donna e, con l’aiuto di un’altra donna, la riporta sulla passerella pedonale sul ponte. Una volta che è al sicuro, altre persone si avvicinano e il cantante la abbraccia. Pochi minuti dopo, il video della polizia mostra Bon Jovi che lascia il ponte assieme a lei.

Il ringraziamento della polizia a Jon Bon Jovi

Ad accompagnare il video sui social media, il dipartimento di polizia di Metro Nashville ha affermato: “Un ringraziamento a Jon Bon Jovi e al suo team per aver aiutato una donna sul ponte pedonale Seigenthaler martedì sera. Bon Jovi l’ha aiutata a venir via dalla sporgenza del fiume Cumberland per mettersi in salvo”.