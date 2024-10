Johanna Pérez morta a soli 35 anni, l'influencer del fitness e bodybuilder scomparsa all'improvviso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’influencer del fitness e bodybuilder Johanna Pérez, conosciuta sui social network come “JohaFit”, è morta all’improvviso a soli 35 anni.

Cosa si sa sulla morte dell’influencer e bodybuilder Johanna Pérez

Johanna Pérez, influencer del fitness e bodybuilder, è morta in maniera improvvisa lo scorso 23 ottobre, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 35esimo compleanno. I funerali si sono svolti lunedì 28 ottobre.

La notizia del decesso è stata confermata dalla famiglia di Johanna Pérez in un toccante post social, con la frase: “Il 23 ottobre, la nostra amata Johanna Pérez ha trovato la pace eterna. La sua gentilezza e la sua gioia vivono nei nostri cuori”.

L’ultimo post su Instagram di Johanna Pérez

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Johanna Pérez risale al 21 ottobre, due giorni prima della morte. Nel suo Reel, “Johafit” parlava di diete e dimagrimento, sostenendo che non esistono cibi che fanno ingrassare e altri che fanno dimagrire. L’intero processo, ha aggiunto Johanna Pérez, è basato sul deficit calorico.

Pochi giorni prima, in occasione del suo ultimo compleanno, Johanna Perez aveva condiviso un altro post celebrativo, ringraziando Dio per avergli concesso un altro anno di vita.

Le sue parole: “Grazie Dio per avermi donato un altro anno di vita meraviglioso e magico… Che possa essere pieno di amore, salute, desiderio, denaro, felicità, forza e pace. Grazie per avermi permesso di vivere ogni giorno facendo ciò che amo, circondata da esseri meravigliosi, aggiungendo esperienze incredibili e raggiungendo lentamente tutti i miei obiettivi”.

Johanna Pérez è stata una influencer di fitness e pioniera del bodybuilding femminile a Panama.

Chi era Johanna Pérez

Influencer del fitness e pioniera del bodybuilding femminile a Panama, Johanna Pérez ha ottenuto il titolo di Bikini Champion al Mr. Olympia Amateur in Colombia nel 2018 e un quarto posto all’NPC Diamond Classic di Miami.

Le cause della sua morte, arrivata a soli 35 anni, sono ancora avvolte nel mistero.

Non sono stati resi noti dettagli ufficiali e, come riportato da Il Messaggero, non è chiaro se ci siano delle indagini in corso per chiarire cosa abbia potuto portare alla morte di Johanna Pérez, pochi giorni dopo il suo 35esimo compleanno.