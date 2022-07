Joe Biden nuovamente positivo al Covid, si era negativizzato solo due giorni fa: come sta il presidente

Il presidente degli Usa, Joe Biden, è di nuovo positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso dal suo profilo Twitter ufficiale. Il presidente americano era risultato negativo già martedì sera e lo era rimasto fino al test di venerdì mattina. Sabato mattina, 30 luglio, il nuovo test antigenico ha dato esito positivo. Dalla Casa Bianca fanno sapere che il presidente americano sta bene e non ha sintomi.

Joe Biden, dopo la sua positività al Covid, è stato curato con il Paxlovid, un farmaco antivirale Pfizer che viene somministrato ai positivi con più di 60 anni.

La guarigione lampo, in realtà, aveva sorpreso alcuni osservatori. Nei giorni scorsi Biden, che ha ricevuto quattro dosi di vaccino, non aveva mai presentato sintomi gravi e ha sempre continuato a lavorare con le dovute precauzioni.

Dopo essere risultato negativo il presidente aveva tenuto una conferenza stampa (all’aperto) per sottolineare i meriti dell’attuale amministrazione nella lotta al Covid.

Sostanzialmente Biden ha ricordato che oggi, a differenza di quanto era accaduto con Trump, il Covid è una malattia dai sintomi lievi grazie agli sforzi del governo. È stato lo stesso presidente americano, su Twitter, ad annunciare la nuova positività.

“Oggi sono risultato positivo al Covid di nuovo. Succede a una minoranza di persone. Non ho sintomi, ma mi isolo per la sicurezza di tutti quelli che mi circondano”, ha scritto il presidente.

Folks, today I tested positive for COVID again.

This happens with a small minority of folks.

I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.

I’m still at work, and will be back on the road soon.

— President Biden (@POTUS) July 30, 2022