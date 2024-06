Joe Biden fa discutere al G7 tra l'attesa di Meloni e il no alla cena con Mattarella perché affaticato

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato il protagonista, in negativo, della prima giornata del G7 a Borgo Egnazia in Puglia, facendo prima una gaffe con la premier Giorgia Meloni e poi “rifiutando” la cena a Brindisi col presidente Sergio Mattarella. Un primo giorno tra i leader da dimenticare per la guida Usa che in serata, dopo il vertice, rientrerà in albergo perché affaticato dai tanti impegni.

Biden salta la cena con Mattarella

La giornata di Joe Biden al G7 non era iniziata di certo nel migliore dei modi e non si concluderà di certo meglio. Il presidente americano, insieme a tutti gli altri capi di Stato e di governo presenti in Puglia per il summit, era infatti stato invitato a cena dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma tra i grandi assenti ci sarà proprio Biden.

L’81enne inquilino della Casa Bianca, infatti, ha rifiutato l’invito al Castello Svevo di Brindisi perché affaticato. Una scelta che di certo non fa altro che alimentare i rumors sullo stato di salute dell’americano, finito al centro di una bufera a Washington e dintorni.

Il presidente, infatti, sarebbe affaticato per gli impegni che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni, in quanto alla seconda trasferta europea in poco meno di una settimana.

“Saranno due giorni pieni zeppi di impegni. Non ne farei un caso se il presidente salta una cena” ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

Biden e la lunga attesa di Giorgia Meloni

Ma prima del “rifiuto” per stanchezza a Mattarella, Joe Biden aveva iniziato la giornata col piede sbagliato. Infatti il presidente americano è stato l’ultimo ad arrivare al summit di Borgo Egnazia, facendo aspettare a lungo la premier Meloni.

Fonte foto: ANSA Joe Biden e Giorgia Meloni al G7

La presidente del Consiglio, infatti, ha tenuto ad accogliere uno ad uno di persona gli ospiti del G7 e ha aspettato 20 minuti l’81enne di Scranton.

Nell’attesa, Meloni si è intrattenuta con i giornalisti e fotografi, facendo un selfie con la stampa.

Meloni scherza al G7

E ridendo, la presidente del Consiglio ha stretto la mano a Joe Biden. Il ritardatario, però, è stato pizzicato dalla premier che con la sua ironia ha fatto notare la lunga attesa.

“Non dovresti lasciare una donna attendere così” ha detto Meloni con una battuta sarcastica, come si sente nel video ufficiale del G7.